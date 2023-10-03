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«Уралкалий» поздравил педагогов Березников и Соликамска с Днем учителя
«Уралкалий» поздравил с профессиональным праздником педагогов школ, детских садов и учреждений дополнительного образования Березников и Соликамска. Педагогические коллективы получили в подарок от компании наборы конфет и настольные календари на новый учебный год.
С 2014 по 2022 год на образовательные проекты и поддержку учреждений образования в городах присутствия «Уралкалий» направил около 70 млн рублей.
В 2022-2023 годах при поддержке «Уралкалия» в школах Березников и Соликамска были открыты инженерные классы, реализован проект «Сельские каникулы», ориентированный на организацию полезной летней занятости детей и подростков в сельской местности, был открыт образовательный модуль по обучению детей работе с информационными технологиями «Геоквантум».
Ирина Константинова, заместитель генерального директора - директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:
- Преподавательская деятельность является одной из самых сложных и ответственных. «Уралкалий» с большим уважением относится к педагогам, оказывая поддержку проектам образования в городах присутствия. Именно в школах у детей происходит выбор профессии, и инвестиции в школьное образование - это вклад в формирование кадрового потенциала компании.
С 2014 по 2022 год на образовательные проекты и поддержку учреждений образования в городах присутствия «Уралкалий» направил около 70 млн рублей.
В 2022-2023 годах при поддержке «Уралкалия» в школах Березников и Соликамска были открыты инженерные классы, реализован проект «Сельские каникулы», ориентированный на организацию полезной летней занятости детей и подростков в сельской местности, был открыт образовательный модуль по обучению детей работе с информационными технологиями «Геоквантум».
Ирина Константинова, заместитель генерального директора - директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:
- Преподавательская деятельность является одной из самых сложных и ответственных. «Уралкалий» с большим уважением относится к педагогам, оказывая поддержку проектам образования в городах присутствия. Именно в школах у детей происходит выбор профессии, и инвестиции в школьное образование - это вклад в формирование кадрового потенциала компании.
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