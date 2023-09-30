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ГУФССП по Пермскому краю: 5 правил, которые помогут уберечь ваши денежные средства от мошенников

10.25 Пятница, 6 октября 2023
1. Использовать проверенные сервисы и официальные сайты

Доверяйте только информации из надежных сервисов, указанных на официальном сайте службы. Например, с помощью Банка данных исполнительных производств можно узнать о задолженности, а после, нажав кнопку «оплатить», погасить ее по указанным реквизитам. Также оплатить долг не выходя из дома можно через личный кабинет на портале Госуслуги.
Будьте внимательны и тщательно проверяйте интерфейс и адрес сайта, так как мошенники часто создают поддельные: разночтения с официальным и фальшивым ресурсом могут быть минимальными.

2. Проверять реквизиты

При оплате задолженности по исполнительным производствам рекомендуем тщательно проверять реквизиты. Ошибку в реквизитах нелегко заметить, ведь цифры счета мошенников могут отличаться от настоящих всего одним знаком.

3. Не переходить по сомнительным ссылкам из электронных писем

Стоит запомнить, что служба судебных приставов не направляет письма о возбуждении исполнительных производств и другие сведения по электронной почте или посредством СМС-сообщений. Получить официальную информацию можно только в виде обычного почтового отправления, уведомления на портале Госуслуги или лично от судебного пристава-исполнителя.

4. Отключать анонимайзеры, прокси-серверы и VPN

Эти сервисы позволяют пользователям при выходе в интернет скрывать местонахождение своего устройства: смартфона, планшета или компьютера. Через них мошенники могут завладеть персональными данными пользователей и информацией о счетах в банке, поэтому при оплате долга по исполнительному производству следует их отключать.

5. Не использовать при оплате публичные Wi-Fi-точки

Судебные приставы советуют осуществлять операции, связанные с денежными средствами, только при подключении к доверенной точке доступа, защищенной сложным паролем. Ведь мошенники могут подделать сеть Wi-Fi и дать ей название как в ближайшем кафе или учреждении. При подключении к такой, на первый взгляд безопасной, сети пользователь сам предоставляет злоумышленникам все персональные данные.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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