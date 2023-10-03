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«Горьковка» открывает краеведческие выставки
6 октября в Пермской краевой библиотеке Горького начнут работать экспозиции о празднике Покрова и революции 1917 года.
Выставка «С Покрова – зима» (16+) посвящена православному празднику, связанному с завершением полевых работ - Покрову Пресвятой Богородицы, который отмечают 14 октября. Библиотекари подобрали книги и статьи о народных обычаях и традициях, о том, как отмечали этот праздник в Пермском крае.
Например, в книге А. Черных «Русский народный календарь в Прикамье: праздники и обряды конца XIX - середины XX в.» описан комплекс примет и поверий, связанных с Покровом, поговорки о Покрове из разных районов края. В книге В. Климова «Круглый год праздников, обрядов и обычаев коми-пермяков» рассказывается о национальных особенностях празднования Покрова у коми-пермяков.
Информационно-культурный центр Permia (1 этаж).
Выставка «Пермь революционная» (16+) – часть цикла в рамках VII исторического форума «Город Пермь – 300 лет в истории России».
Издания экспозиции рассказывают, как созревала революционная ситуация в Пермской губернии; как формировались исполнительные органы власти после революции; как решался продовольственный вопрос; какие изменения повлек за собой мятеж Корнилова.
В сборнике документов «1917 год в Пермской губернии», основанном на материалах Государственного архива Пермской области, основной акцент сделан на восприятие революционных событий простым человеком. Две части книги «Грозные годы, тревожные дни» собрали в себе свидетельства не только участников революционного движения, но и гражданской войны 1918 года.
Отдел краеведения (4 этаж, левое крыло).
Выставка «С Покрова – зима» (16+) посвящена православному празднику, связанному с завершением полевых работ - Покрову Пресвятой Богородицы, который отмечают 14 октября. Библиотекари подобрали книги и статьи о народных обычаях и традициях, о том, как отмечали этот праздник в Пермском крае.
Например, в книге А. Черных «Русский народный календарь в Прикамье: праздники и обряды конца XIX - середины XX в.» описан комплекс примет и поверий, связанных с Покровом, поговорки о Покрове из разных районов края. В книге В. Климова «Круглый год праздников, обрядов и обычаев коми-пермяков» рассказывается о национальных особенностях празднования Покрова у коми-пермяков.
Информационно-культурный центр Permia (1 этаж).
Выставка «Пермь революционная» (16+) – часть цикла в рамках VII исторического форума «Город Пермь – 300 лет в истории России».
Издания экспозиции рассказывают, как созревала революционная ситуация в Пермской губернии; как формировались исполнительные органы власти после революции; как решался продовольственный вопрос; какие изменения повлек за собой мятеж Корнилова.
В сборнике документов «1917 год в Пермской губернии», основанном на материалах Государственного архива Пермской области, основной акцент сделан на восприятие революционных событий простым человеком. Две части книги «Грозные годы, тревожные дни» собрали в себе свидетельства не только участников революционного движения, но и гражданской войны 1918 года.
Отдел краеведения (4 этаж, левое крыло).
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