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Валерий Сухих: Патриотическое воспитание – залог сильного государств»

12.21 Четверг, 5 октября 2023
4 октября в Кирове прошло заседание Ассоциации законодательных органов субъектов РФ ПФО. Основными темами повестки стали вопросы патриотического воспитания и реализации молодежной политики.

В заседании приняли участие полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор Кировской области Александр Соколов, члены Федерального Собрания Российской Федерации и руководители законодательных органов субъектов ПФО, среди них – первый заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского края Вячеслав Григорьев.

Открывая пленарное заседание, Игорь Комаров отметил, что развитие молодежи является приоритетным: «Сегодня работа с молодежью необходима, чтобы обеспечить преемственность ценностей нашего государства для его стабильного развития. Это важно и с учетом роста негативного информационного, идеологического влияния на молодежь. Регулирование вопросов государственной молодёжной политики требует особого внимания, поскольку поступают новые вызовы как во внешней, так и во внутренней политике, которые необходимо решать».

Опыт Пермского края по реализации патриотического воспитания представил первый заместитель председателя Законодательного Собрания Прикамья Вячеслав Григорьев. Системная работа в регионе по данному направлению начала осуществляться с принятием в 2018 году краевого закона о патриотическом воспитании граждан. В нем закреплены основные направления и формы патриотической деятельности в нашем регионе.

В регионе мероприятия военно-патриотической направленности реализуются в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» и мероприятий государственных программ Пермского края. Кроме этого, в Прикамье создан Пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

С 2021 года в рамках проведения конкурса грантов губернатора Пермского края выделено отдельное направление для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и граждан, реализующих тематические проекты в сфере патриотического. За 2021-2022 годы победителями конкурсов стали 46 проектов патриотической направленности.

Также некоммерческие организации региона активно участвуют в конкурсах Фонда Президентских грантов. Пермский край в 2023 году вошел в топ-5 субъектов РФ и стал вторым в Приволжском федеральном округе по объему привлеченных средств на поддержку некоммерческого сектора.

Кроме того, в регионе активно развиваются детские и молодежные общественные движения, создаются юнармейский классы. В результате системной работы в 2022 году число граждан в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности, составило более 618 тыс. человек.

Как ранее отмечал председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих, правильное патриотическое воспитание является залогом любого сильного государства. «Любовь к родине, чувство ответственности за свою страну формирует среда, в которой растёт молодое поколение. Задача государства создать благоприятные условия, в которых наши дети не будут подвержены влиянию ложных смыслов. Патриотизм, крепкая семья, преемственность поколений и историческая память – вот ориентиры, которых нам действительно стоит держаться», – подчеркивал Валерий Сухих.

Обсуждая вопрос, заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев отметил, что законы о патриотическом воспитании приняты еще не во всех регионах Приволжья, на федеральном уровне также нет такого документа.

По итогам заседания члены Ассоциации приняли решение – инициировать разработку проекта федерального закона «О патриотическом воспитании в Российской Федерации» и внести его на рассмотрение в Государственную Думу. Это позволит выработать единый системообразующий подход в вопросах патриотического воспитания. Кроме того, законодатели рекомендовали ускорить рассмотрение проекта ФЗ «О подготовке граждан Российской Федерации к военной службе и защите Отечества».

О развитии основных направлений молодежной политики в регионах Приволжского федерального округа на заседании рассказал председатель Законодательного Собрания Кировской области Роман Береснев. Он представил анализ законов, которые приняты в регионах ПФО в сфере работы с молодежью, рассказал о мерах, которые применяются в ПФО для подготовки и закрепления молодых кадров в оборонно-промышленном комплексе и в отрасли сельского хозяйства.

«Несколько дней на трех разных площадках в Кирове (на Слете сельской молодежи, заседании Ассоциации молодежных парламентов и Ассоциации законодателей Приволжского округа) мы обсуждали все направления молодежной политики, формировали перечень конкретных предложений. Все понимают, что нужна единая цельная федеральная система работы с молодежью, и она уже создается в Приволжье под руководством полпреда президента Игоря Анатольевича Комарова. При законодательных органах ПФО работают молодежные парламенты, они собирают инициативы молодых людей, превращают их в программы развития, проекты законов. Эта большая серьезная работа получила в Кирове импульс для серьезного ускорения. Можно говорить, что на кировской земле была создана основа для переработки законодательства как в регионах, так и на федеральном уровне», – подвел итоги работы координатор Ассоциации законодателей ПФО, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

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Марина Тушина © Вечерние ведомости


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