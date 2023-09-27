Под контролем судебных приставов администрация г. Губахи пересмотрела статус опасного дома

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Жители рабочего поселка Углеуральский Губахинского района с помощью судебных приставов добились от администрации городского поселения полноценного обследования жилого дома, который длительное время находился в аварийном состоянии. Здание угрожало жизни не только проживающих в нем граждан, но и случайным прохожим, оказавшимся поблизости.Ранее жильцы дома по ул. Мира, 13 обратились в суд с требованием отменить заключение межведомственной комиссии администрации Губахинского муниципального округа о состоянии жилого помещения. Истцы справедливо полагали, что их дому должен быть присвоен статус «аварийного», но экспертиза признала его пригодным для дальнейшего проживания. При этом надзорными органами ранее было установлено, что в 18-квартирном здании имеются признаки значительного износа, ухудшение эксплуатационных характеристик, приводящих к снижению уровня надежности здания и устойчивости строительных конструкций и оснований. Но комиссия, сформированная администрацией, подтверждения этим фактам не нашла и заключила, что он не представляет опасности для населения.В ходе слушаний по делу было установлено, что контрольное мероприятие осуществлялось с нарушениями: не проводились необходимые замеры, не использовалось специальное оборудование, осмотр помещений не проводился. Суд постановил признать решение межведомственной комиссии незаконным и отменил его.Процессуальный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по г. Губахе и г. Гремячинску ГУФССП России по Пермскому краю, где проконтролировали действия администрации. Сотрудники ведомства уведомили должностных лиц об административной и уголовной ответственности за неисполнение судебного решения. Не желая наступления негативных правовых последствий, представители организации-должника заказали проведение повторного исследования и по его результатам признали дом аварийным и подлежащим сносу.