Собственник недвижимости получит от Росреестра электронное уведомление, что информация об аресте или его снятии внесена в реестр недвижимости

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Пермском крае за восемь месяцев 2023 года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесено более 102 тысяч записей о регистрации и прекращении арестов/запретов на объекты недвижимости.Арест/запрет - надежный инструмент защиты законных прав и интересов правообладателей объектов недвижимости и кредиторов, перед которыми вовремя не исполнили обязательства.Внесение в ЕГРН сведений об аресте/запрете препятствует отчуждению имущества, регистрации прав новых собственников. Наличие в ЕГРН этих обеспечительных мер позволяет обеспечить исполнение обязательств со стороны должника.Начальник отдела регистрации арестов Управления Инесса Макарова отмечает, что в полномочия Управления не входит самостоятельное принятие решения о внесении или погашении записей об аресте или запрете. «Росреестр лишь осуществляет государственную регистрацию запрета на основании представленных документов: судебных актов и актов иных уполномоченных органов о наложении или снятии ареста, например, судебных приставов-исполнителей. О том, что информация о наложении или снятии ареста/запрета внесена в ЕГРН, Управление уведомит правообладателя по электронной почте, если данные о ней есть в реестре недвижимости. Правообладатель недвижимости может внести информацию об адресе электронной почты в ЕГРН, обратившись с заявлением в МФЦ или подав его в электронном виде в личном кабинете на официальном сайте Росреестра: https://rosreestr.gov.ru/».Собственник объектов недвижимости может проверить наличие или отсутствие арестов/запретов, заказав бесплатную экспресс-выписку из ЕГРН в личном кабинете на портале Госуслуг.