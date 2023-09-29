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Собственник недвижимости получит от Росреестра электронное уведомление, что информация об аресте или его снятии внесена в реестр недвижимости

13.43 Среда, 4 октября 2023
В Пермском крае за восемь месяцев 2023 года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесено более 102 тысяч записей о регистрации и прекращении арестов/запретов на объекты недвижимости.

Арест/запрет - надежный инструмент защиты законных прав и интересов правообладателей объектов недвижимости и кредиторов, перед которыми вовремя не исполнили обязательства.

Внесение в ЕГРН сведений об аресте/запрете препятствует отчуждению имущества, регистрации прав новых собственников. Наличие в ЕГРН этих обеспечительных мер позволяет обеспечить исполнение обязательств со стороны должника.

Начальник отдела регистрации арестов Управления Инесса Макарова отмечает, что в полномочия Управления не входит самостоятельное принятие решения о внесении или погашении записей об аресте или запрете. «Росреестр лишь осуществляет государственную регистрацию запрета на основании представленных документов: судебных актов и актов иных уполномоченных органов о наложении или снятии ареста, например, судебных приставов-исполнителей. О том, что информация о наложении или снятии ареста/запрета внесена в ЕГРН, Управление уведомит правообладателя по электронной почте, если данные о ней есть в реестре недвижимости. Правообладатель недвижимости может внести информацию об адресе электронной почты в ЕГРН, обратившись с заявлением в МФЦ или подав его в электронном виде в личном кабинете на официальном сайте Росреестра: https://rosreestr.gov.ru/».

Собственник объектов недвижимости может проверить наличие или отсутствие арестов/запретов, заказав бесплатную экспресс-выписку из ЕГРН в личном кабинете на портале Госуслуг.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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