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В Прикамье судебные приставы изъяли ребенка из опасных для него условий

10.58 Среда, 4 октября 2023
В Пермском крае судебные приставы во исполнение решения суда изъяли трехгодовалого ребенка у пьющей матери. Малышка находилась в опасных для нее условиях и была лишена необходимой заботы и должного ухода.

В отделение судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный лист о передаче 3-летней девочки органам опеки и попечительства для дальнейшего жизнеустройства.

31-летняя мать ребенка злоупотребляет алкоголем, не имеет постоянного места жительства, бродяжничает вместе с маленькой дочерью, периодически останавливаясь у друзей и знакомых, также ведущих асоциальный образ жизни.

Под пристальное внимание контролирующих органов женщина попала 2 года назад, после того, как родила еще одну дочку, но предпочла оставить ее в роддоме. С этого момента судьбой девочки она не интересовалась, попыток встретиться с ней не предпринимала.

Сомнительные условия жизни горе-матери и старшей дочери стали причиной постановки неблагополучной семьи на межведомственный учет. Несмотря на проводимую с ней профилактическую работу, женщина за это время так и не попыталась исправиться: прописку для дочери не оформила, необходимых медицинских обследований с ребенком не проходила. Не заботило ее и отсутствие средств к существованию: на работу она не устраивалась, за получением детского пособия не обращалась.

Неоднократное привлечение женщины к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей ситуацию не изменило и последовало обращение в суд за ограничением ее в родительских правах. Ради безопасности ребенка суд постановил изъять его у матери.

Возбудив исполнительное производство, судебные приставы совместно с представителем органов опеки выехали по месту нахождения должницы в один из поселков г. Горнозаводска. На момент визита сотрудников ведомства в доме, помимо девочки, находилось несколько человек, все они были нетрезвы. Гражданке разъяснили решение суда и вручили необходимые процессуальные документы. Также судебный пристав пояснил женщине, что у нее всегда есть возможность вернуть дочь. Восстановиться в родительских правах она сможет через суд после того, как изменит свое поведение, образ жизни и отношение к воспитанию.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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