Границы Пермского зеленого пояса будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С 15 сентября 2023 года вступил в силу приказ Росреестра, который урегулировал порядок внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о лесопарковых зеленых поясах.В такие зеленые пояса входят территории, на которых расположены леса, водные объекты, природные ландшафты и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему.В Перми установят границы лесопаркового зеленого пояса вокруг города, границы будут внесены в ЕГРН, а это значит, что любой пользователь Публичной кадастровой карты, которая находится на официальном сайте Росреестра: https://rosreestr.gov.ru/, сможет увидеть его расположение.«В лесопарковый зеленый пояс Перми вошли Черняевский лес, Закамский бор, Мотовилихинский пруд, зеленые насаждения в долинах малых рек Гайвы, Ласьвы, Мулянки, Ивы, Язовой и другие. Площадь территории лесопаркового пояса - почти 37 тысяч гектаров, -рассказывает Ольга Исмагилова, начальник отдела землеустройства и мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Пермскому краю. - Пермский пояс - один из самых крупных зеленых поясов в городах-миллионниках. Такие зеленые зоны выполняют средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические функции, здесь каждый человек может отдохнуть, расслабиться, восстановить силы, насладиться природой и приятно провести время. Установление границ пояса позволит правильно использовать территорию зеленой зоны, не нарушая требований законодательства».Лесопарковый зеленый пояс доступен для свободного посещения граждан, на его территории можно проводить спортивные и культурные мероприятия, экскурсии.При этом территории лесопаркового пояса - зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности. В первую очередь, здесь запрещено строительство промышленных и жилых объектов, в том числе дачных участков.Кроме этого, гражданам, посещающим территорию «зеленого щита», запрещается разводить костры вне разрешенных мест и организовывать свалки.