Под контролем судебных приставов Пермского края восстановлены имущественные права детей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Судебные приставы обязали 44-летнюю мать выделить доли в квартире несовершеннолетним детям.Обязанность родителей выделить доли детям в жилом помещении, приобретенном с использованием средств материнского капитала, закреплена законодательством РФ. Однако жительница Пермского района, купив квартиру в п. Усть-Качка, пренебрегла действующей нормой. Восстанавливать права несовершеннолетних пришлось в судебном порядке.Суд обязал женщину оформить жилое помещение в общую долевую собственность с несовершеннолетними дочерью и сыном. Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Пермскому району ГУФССП России по Пермскому краю.Судебный пристав надлежащим образом уведомил должницу о возбуждении исполнительного производства, разъяснил порядок исполнения решения суда и предупредил о возможном применении штрафных санкций в случае уклонения от возложенных на нее обязательств.Гражданка исполнила решение суда в установленный судом двухмесячный срок, предоставила судебному приставу соглашение об оформлении в общую долевую собственность жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского капитала, и выписку из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах.Проверка документов показала, что за каждым ребенком зарегистрировано право собственности на часть квартиры в пятиэтажном жилом доме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.