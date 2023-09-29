Валерий Сухих: «Важно поддержать наших земляков»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Губернатор Дмитрий Махонин внес на рассмотрение в краевой парламент проект закона о предоставлении земельных участков участникам СВО из Прикамья.Земли смогут получить участники специальной военной операции, из числа военнослужащих, в том числе уволенных в запас, добровольцев и проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, а также члены их семей. Земельные участки предлагается предоставлять в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.Согласно пояснительной записке, инициатива разработана по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что Пермский край нацелен на скорейшее исполнение распоряжения президента РФ о предоставлении земельных участков военнослужащим, героям СВО.Планируется, что новая мера поддержки вступит в силу с января 2024 года. «Такая возможность дополнит существующие социальные меры, принятые на федеральном и региональном уровне. Важно поддержать наших земляков, которые ежедневно рискуют жизнями на благо нашей Родины», – ранее отмечал спикер краевого парламента Валерий Сухих.Проект закона рассмотрят на заседании Законодательного собрания Пермского края в октябре.