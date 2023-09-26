В «Горьковке» расскажут о модельере и поэте

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В пермской краевой библиотеке Горького открылись выставки к юбилеям В. Юдашкина и Н. Доризо.Выставка «Силуэт прекрасной жизни» (16+) приурочена к 60-летию Валентина Юдашкина, выдающегося кутюрье, художественного руководителя Дома моды, народного художника. Его коллекции демонстрировались в Париже, Милане, Нью-Йорке и других столицах. Работы Юдашкина хранятся в Музее костюма Лувра, Калифорнийском музее моды, Государственном Историческом музее, музее Метрополитен. Кутюрье часто был героем периодических изданий. Например, в первом номере журнале «Работница» за 2008 год у Юдашкина, заслужившего репутацию модельера звезд, спрашивали, как ему работается со знаменитостями кино, театра, эстрады, и о его статусе члена-корреспондента в Синдикате высокой моды. Технической стороной создания одежды в 2004 году интересовался шестой номер журнала «Цветы». На выставке немало статей и книг о моде.Экспозиция «Звучит первая нота» (16+) посвящена столетию Николая Доризо, автора поэтических и драматических произведений, популярных в народе песен «Огней так много золотых», «Как на свете без любви прожить», «Почему ж ты мне не встретилась...».Как пишет С. Васильев в предисловии к трехтомнику «Николай Доризо», «поэт обладает ценным умением выразить то, о чем думают другие, чужое сделать «своим», кровным, интимным, а свое сделать «чужим», нужным и близким людям…». Кроме того, читателей ждет первый изданный сборник стихов Доризо «На родных берегах» 1948 года. Красной линией проходит военная тема в творчестве поэта, ей посвящен сборник «Я сочинил когда-то песню». Для желающих прочесть стихи и сыграть песни создана небольшая книга «Стихи и песни», где есть ноты избранных композиций, таких как «Песня о мечте», «В школьном зале» и других.