Валерий Сухих: «Развитие села невозможно без молодежи»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Со 2 по 4 октября в столице Кировской области пройдёт первый Слет сельской молодежи Приволжского федерального округа. Его участниками стали молодые люди из регионов, работающие в области образования, здравоохранения, а также представители бизнеса, молодые парламентарии и студенты.Главная цель форума – обмен успешными практиками по развитию сельских территорий, привлечению молодых специалистов и реализации молодежной политики в малых населенных пунктах регионов. Напомним, идея проведения мероприятия возникла в ходе работы Ассоциации законодателей Приволжья, которая проходила в Перми.2 октября прошло открытие Слета сельской молодежи. В рамках программы участников ждут стратегические сессии, встречи с политиками, а также выработка предложений по решению существующих проблем.В эти дни в Кирове пройдёт очередная Ассоциация молодежных парламентов субъектов ПФО. В повестку также включены вопросы, связанные с комплексным развитием сельских территорий. В заседании примут участие полномочный представитель президента РФ в ПФО и руководители законодательных органов субъектов Приволжского округа.По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, развитие сельских территорий невозможно без участия молодежи. «Будущее сельских территорий во многом зависит от молодых людей. Задача властей – создать комфортные условия для жизни и работы на селе. Именно это позволит молодежи сделать выбор в пользу своей малой родины. Именно молодые специалисты могут дать толчок в развитии небольших населенных пунктов: будь то работа на агропредприятии или открытие собственного дела», – отметил Валерий Сухих.