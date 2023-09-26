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Валерий Сухих: «Развитие села невозможно без молодежи»
Со 2 по 4 октября в столице Кировской области пройдёт первый Слет сельской молодежи Приволжского федерального округа. Его участниками стали молодые люди из регионов, работающие в области образования, здравоохранения, а также представители бизнеса, молодые парламентарии и студенты.
Главная цель форума – обмен успешными практиками по развитию сельских территорий, привлечению молодых специалистов и реализации молодежной политики в малых населенных пунктах регионов. Напомним, идея проведения мероприятия возникла в ходе работы Ассоциации законодателей Приволжья, которая проходила в Перми.
2 октября прошло открытие Слета сельской молодежи. В рамках программы участников ждут стратегические сессии, встречи с политиками, а также выработка предложений по решению существующих проблем.
В эти дни в Кирове пройдёт очередная Ассоциация молодежных парламентов субъектов ПФО. В повестку также включены вопросы, связанные с комплексным развитием сельских территорий. В заседании примут участие полномочный представитель президента РФ в ПФО и руководители законодательных органов субъектов Приволжского округа.
По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, развитие сельских территорий невозможно без участия молодежи. «Будущее сельских территорий во многом зависит от молодых людей. Задача властей – создать комфортные условия для жизни и работы на селе. Именно это позволит молодежи сделать выбор в пользу своей малой родины. Именно молодые специалисты могут дать толчок в развитии небольших населенных пунктов: будь то работа на агропредприятии или открытие собственного дела», – отметил Валерий Сухих.
Главная цель форума – обмен успешными практиками по развитию сельских территорий, привлечению молодых специалистов и реализации молодежной политики в малых населенных пунктах регионов. Напомним, идея проведения мероприятия возникла в ходе работы Ассоциации законодателей Приволжья, которая проходила в Перми.
2 октября прошло открытие Слета сельской молодежи. В рамках программы участников ждут стратегические сессии, встречи с политиками, а также выработка предложений по решению существующих проблем.
В эти дни в Кирове пройдёт очередная Ассоциация молодежных парламентов субъектов ПФО. В повестку также включены вопросы, связанные с комплексным развитием сельских территорий. В заседании примут участие полномочный представитель президента РФ в ПФО и руководители законодательных органов субъектов Приволжского округа.
По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, развитие сельских территорий невозможно без участия молодежи. «Будущее сельских территорий во многом зависит от молодых людей. Задача властей – создать комфортные условия для жизни и работы на селе. Именно это позволит молодежи сделать выбор в пользу своей малой родины. Именно молодые специалисты могут дать толчок в развитии небольших населенных пунктов: будь то работа на агропредприятии или открытие собственного дела», – отметил Валерий Сухих.
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