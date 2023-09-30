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В Пермском крае прошла спартакиада несовершеннолетних «Волшебный мяч»
В Кунгуре определили призеров и победителей летнего фестиваля IX краевой Спартакиады «Волшебный мяч» для несовершеннолетних, находящихся на профилактических учетах, и воспитанников центров помощи детям. Спартакиада проводится в тесном сотрудничестве органов местного самоуправления, краевой комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ГУ МВД России по Пермскому краю, Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, регионального министерства спорта, федерации мини-футбола Пермского края.
Участников спартакиады объединял спортивный азарт и девиз «Быстрее, выше, сильнее!». Команды приняли участие в состязаниях по мини-футболу, волейболу , баскетболу и настольному теннису. Все юные спортсмены продемонстрировали командный дух, достойную физическую подготовку и волю к победе.
Организовать настоящий спортивный праздник помогли ДДТ «ДАР», кадетский корпус Плехановской школы, вокальная группа «АССОЛЬ», коллектив эстрадного танца «Dancing Family», секция дзюдо молодежного клуба «ЛИГА» и многие другие.
Участников спартакиады объединял спортивный азарт и девиз «Быстрее, выше, сильнее!». Команды приняли участие в состязаниях по мини-футболу, волейболу , баскетболу и настольному теннису. Все юные спортсмены продемонстрировали командный дух, достойную физическую подготовку и волю к победе.
Организовать настоящий спортивный праздник помогли ДДТ «ДАР», кадетский корпус Плехановской школы, вокальная группа «АССОЛЬ», коллектив эстрадного танца «Dancing Family», секция дзюдо молодежного клуба «ЛИГА» и многие другие.
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