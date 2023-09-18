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Валерий Сухих: «Сильный агрокомплекс дает толчок к развитию территорий»

12.54 Четверг, 21 сентября 2023
Министр агропромышленного комплекса Прикамья Павел Носков рассказал об инвестиционных проектах в сфере агропромышленного комплекса (АПК).

На территории региона действует программа по предоставлению субсидии сельхозтоваропроизводителям, организациям АПК на возмещение части затрат на создание или модернизацию объектов агрокомплекса. Аграрии могут получить средства в размере не более 50% от понесенных затрат из краевого и федерального бюджета.

Самый высокий процент возмещения затрат предоставляется из краевого бюджета на создание молочных ферм на 200-400 голов, создание или модернизацию ферм в мясном скотоводстве и модернизацию птицеводческих комплексов.

По информации министерства, в прошлом году субсидирование инвестпроектов позволило увеличить основные показатели в развитии агрокомплекса. Так, были созданы условия для роста поголовья на молочных фермах, увеличены мощности для хранения и переработки зерна. Кроме этого, инвестпроекты позволили создать новые рабочие места. За 2023 год в четырех муниципалитетах Прикамья было создано 40 новых рабочих мест, в планах на следующий год – 96 мест в 14 муниципалитетах.

Также Павел Носков рассказал об изменении подходов в поддержке молочных комплексов на федеральном уровне. Со следующего года для получения федеральной господдержки увеличатся требования к количеству поголовья и продуктивности, при этом станут выше федеральные ставки субсидий и расширятся направления субсидирования.

Спикер краевого парламента Валерий Сухих обратил внимание, что агропромышленный комплекс является важным звеном в экономике региона. «Сегодня наши аграрии наращивают темпы производства, выходят на новые мощности, чтобы обеспечить рынок необходимой продукцией и заместить импортных производителей. Сильный агрокомплекс даёт толчок к развитию территорий, обеспечивает рабочие места и вносит значимый вклад в экономику», – отметил Валерий Сухих.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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