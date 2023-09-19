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Валерий Сухих: «Регион становится популярным среди туристов»

12.49 Четверг, 21 сентября 2023
В первом чтении депутаты поддержали расширение перечня приоритетных направлений развития туризма в Прикамье.

Законопроектом предлагается дополнить приоритетные направления горнолыжным, экологическим и круизным туризмом. Согласно пояснительной записке, включение указанных видов установит единый подход к определению приоритетов развития при предоставлении мер поддержки туристcкой деятельности. Благодаря этому приоритетные виды туризма смогут развивать за счет региональных средств через участие в ежегодных грантовых конкурсах.

Напомним, весной этого года депутаты краевого парламента приняли аналогичный закон. Была поддержана инициатива губернатора Пермского края Дмитрия Махонина о включении в перечень приоритетных направлений социального, детского, сельского и самодеятельного туризма. Изначально перечень содержал деловой, культурно-познавательный, событийный, активный и лечебно-оздоровительный туризм.

По словам председателя Законодательного cобрания Прикамья Валерия Сухих, развитие туризма в регионе сегодня имеет принципиальное значение. «Широкомасштабное празднование юбилея краевой столицы обеспечило рост туристического трафика в регион. С каждым годом Пермский край становится все более привлекательным для российских и зарубежных гостей, поэтому важно развивать разные туристические бренды и во многих уголках нашего удивительного края», – отметил спикер.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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