Валерий Сухих: «Молодёжь готова не только предлагать идеи, но и воплощать их в жизнь»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Депутатам Законодательного Собрания представили Ежегодный доклад о положении молодежи в Прикамье.По словам руководителя регионального агентства по делам молодежи Юлии Баландиной, в Пермском крае сегодня проживает 640 тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 26,7% от общего числа жителей региона.Согласно данным, уровень безработицы среди молодежи традиционно выше других категорий граждан: 8,8% – среди молодых людей от 15 до 24 лет, 4,9% – от 15 до 29 лет. Для содействия занятости молодежи краевым правительством была разработана Долгосрочная программа до 2030 года.Одной из ключевых тем доклада является оценка здоровья молодежи. Благодаря комплексному подходу доля молодежи, занимающейся физической культурой и спортом, в Пермском крае ежегодной растет. В 2022 году их количество превысило 84%. По итогам прошлого года вырос процент заболеваемости органов дыхания. По словам Юлии Баландиной, важно в этом вопросе важно уделять внимание профилактической работе по предотвращению курения электронных сигарет.Согласно информации, отрасль образования в регионе отвечает современным запросам за счет внедрения современных технологий. Например, Пермский край стал одним из первых регионов России, в котором абитуриенты могут подать заявление на поступление онлайн, с помощью портала Госуслуги. Особый приоритет для краевых властей носит профориентационная деятельность. На формирование осознанного выбора будущей профессии молодыми людьми в регионе действует ряд проектов, участие в которых в прошлом году приняло более 192 тысяч прикамцев.С 2019 года ведомством ведется мониторинг исполнения ключевых показателей эффективности реализации молодежной политики в муниципалитетах. По итогам 2022 года лидирующие места заняли Чусовской, Лысьвенский, Чайковский, Кунгурский и Пермский округа.В докладе были представлены показатели в сферах образования, социально-экономической активности, патриотического воспитания, социальной поддержки, а также итоги работы по профилактике правонарушений в молодежной среде. Как отметила Юлия Баландина, в этом году в подготовке информации принимали непосредственное участие молодежные организации и объединения, среди них – краевой Молодежный парламент.Председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих отметил, что в регионе ведется комплексная работа по реализации молодежной политики. «Принятые меры и программы позволяют вовлекать молодежь в проектную деятельность и социально значимые мероприятия. При этом важно, что работа ведется при непосредственном участии самих молодых людей, которые готовы не только предлагать идеи, но и воплощать их в жизнь. Уверен, что молодёжь Пермского края способна сделать многое для развития региона и страны», – подчеркнул Валерий Сухих.Напомним, реализация молодежной политики в рамках работы органов власти региона стала обязательной после принятия Законодательным Собранием закона о молодежной политике.