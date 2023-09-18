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Под контролем судебных приставов Пермского края местные власти организовали профилактические мероприятия по борьбе с клещами

09.31 Четверг, 21 сентября 2023
Согласно установленным нормам, акарицидная обработка проводится дважды в год: перед весенним и осенним пиком активности клещей. Именно такая периодичность позволяет максимально снизить количество насекомых и предотвратить их размножение и распространение. Тем не менее, управлению Роспотребнадзора по Пермскому краю пришлось решать проблемы с санитарно-эпидемиологической ситуацией в г. Кизеле Пермского края сначала через суд, а затем с помощью судебных приставов.

В отделение судебных приставов по г. Кизелу и г. Александровску ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступило решения суда об обязании администрации городского округа «Город Кизел» организовать проведение акарицидной обработки территорий муниципального образования. В общей сложности необходимо было обработать 55 гектаров местных кладбищ, 29 гектаров парков, а также скверы, места массового отдыха и пребывания населения и прилегающие к ним территории на расстоянии не менее 50 метров.

Глава администрации был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден об административной и уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за неисполнение решения суда.

Так как требования исполнительного документа подлежали немедленному исполнению, чиновники не стали тянуть время. Во избежание природно-очаговых инфекций и применения принудительных мер территория города была обработана от клещей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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