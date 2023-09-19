Росреестр Прикамья: землеустроительные документы можно получить на портале Госуслуг

Марина Осипова © Вечерние ведомости

При решении земельных вопросов часто требуются материалы государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства (ГФДЗ). Теперь эту документацию можно запросить бесплатно через Госуслуги https://www.gosuslugi.ru.Пользователи портала могут получить материалы почвенных, геоботанических и других обследований и изысканий, оценки качества земель, инвентаризации земель, проекты территориального землеустройства, материалы межевания объектов землеустройства, землеустроительные дела по межеванию земельных участков и другие сведения.«Документы фонда содержат исходные данные для проведения кадастровых работ, они позволяют подтвердить факт существования земельных участков в определенных границах на момент его предоставления и формирования», - отмечает руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина.В Личном кабинете на портале Госуслуг в разделе «Стройка Недвижимость» следует выбрать услугу «Предоставление материалов и данных государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства». Материалы ГФДЗ предоставляются всем заинтересованным лицам бесплатно в течение 3 рабочих дней.Ранее граждане могли подать заявление о предоставлении материалов и данных ГФДЗ только при личном обращении в филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Пермскому краю или по почте. Теперь же данную услугу можно получить, не выходя из дома или офиса, воспользовавшись услугами Единого портала государственных и муниципальных услуг.