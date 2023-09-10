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Росреестр Прикамья: в 10 раз снижена госпошлина за регистрацию недвижимости в нежилых зданиях
С 31 августа 2023 года изменился размер госпошлины за государственную регистрацию доли в праве общей собственности на общее недвижимое имущество в нежилом здании, сооружении. Сейчас госпошлина за данное регистрационное действие составляет 200 рублей.
«Ранее госпошлина в размере 200 рублей распространялась на доли в праве общей собственности на общее недвижимое имущество только в многоквартирном доме, - отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Светлана Ильиных. - Теперь за 200 рублей можно зарегистрировать долю в праве общей собственности на общее недвижимое имущество в любом нежилом здании или сооружении».
Это могут быть торговые центры, административные здания, офисные, складские помещения, рестораны, кафе и т.д. До внесения изменений в Налоговый кодекс размер госпошлины за регистрацию доли в праве общей собственности на общее недвижимое имущество в таких зданиях составлял 2000 рублей.
«Ранее госпошлина в размере 200 рублей распространялась на доли в праве общей собственности на общее недвижимое имущество только в многоквартирном доме, - отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Светлана Ильиных. - Теперь за 200 рублей можно зарегистрировать долю в праве общей собственности на общее недвижимое имущество в любом нежилом здании или сооружении».
Это могут быть торговые центры, административные здания, офисные, складские помещения, рестораны, кафе и т.д. До внесения изменений в Налоговый кодекс размер госпошлины за регистрацию доли в праве общей собственности на общее недвижимое имущество в таких зданиях составлял 2000 рублей.
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