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Учёные ПНИПУ придумали устройство, которое улучшит качество соединения деталей самолётов и ракет

14.16 Вторник, 19 сентября 2023
В России активно развиваются судо- ракето- и авиастроение. Например, только к 2030 году по плану Правительства в парк должно войти не менее 339 новых пассажирских лайнеров типа ТУ-214, Sukhoi Superjet 100 new и МС-21-310, которые должны заменить зарубежные аналоги. Чтобы успеть в срок, необходимо придумывать и применять на практике новые высокотехнологичные методы, а также устройства, которые сокращают время производства без потери качества. Часто, одним из этапов строительства самолётов, ракет и судов является сверление отверстий и монтаж заклёпок в местах соединения для сопряжения элементов конструкций из разных материалов. Для данных целей есть специальные станки, но почти все они недостаточно эффективны или сложны в управлении. Учёные Пермского политеха создали сверлильно-клепальное устройство на электродвигателе. Аппарат прост в эксплуатации, а также имеет больше технологических возможностей по сравнению с аналогами, что ускоряет производство деталей. Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Учёными ПНИПУ получен патент Российской Федерации на разработку сверлильно-клепального устройства № 2801502.

Заклепки создают прочные соединительные узлы с повышенной устойчивостью к вибрационным нагрузкам, и их также часто используют, когда нельзя применить сварку. Данная деталь вставляется в монтажные отверстия, выполненные в сопрягаемых изделиях с помощью сверления или пробивки. Метод выполнения отверстий выбирают в зависимости от материала соединямых деталей и их толщины. Современные сверлильно-клепальные устройства не обеспечивают должного качества при сверлении или установки заклёпок, имеют сложную конструкцию и тяжелы в управлении, а большинство попросту имеют только одну функцию заклёпывания, что увеличивает время и трудозатраты на производство. По словам политехников, исправить ситуацию может механизированное устройство с асинхронным двигателем, который способен увеличить технологические и функциональные возможности машины.

— Разработанное нами сверлильно-клепальное оборудование, по сравнению с аналогами, проще в управлении и имеет меньшие габариты. Благодаря приводному асинхронному электродвигателю, оно способно и сверлить, и клепать с большой скоростью. Плавное регулирование усилий, а также использование орбитальной клепальной головки позволяет осуществлять обработку материалов с высоким качеством монтажа различных типоразмеров заклепок. Следует отметить, что оба процесса сверления и клепки могут осуществляться как одновременно с целью автоматизации изготовления клепаных соединений, так и раздельно, — говорит доцент кафедры инновационных технологий машиностроения ПНИПУ Александр Дударев.

— Главной особенностью сверлильно-клепального устройства является один привод от асинхронного электрического двигателя, который увеличивает его функциональные возможности (позволяет и сверлить, и клепать). В корпусе размещены прибор подачи сверлильного инструмента, привод клепальной головки, через который выходят клёпки и другие механизмы. Также в составе аппарата есть пневмоцилиндр механизма привода клепальной головки. С помощью него обеспечивается перемещение наружного и внутреннего валов вместе с клепальной головкой и регулирование давления на неё. Благодаря объединению функций от одного электродвигателя удалось обеспечить лёгкость в управлении устройством, повысить качество сверления и скорость клёпки, — рассказывает магистрант 2 курса кафедры инновационных технологий машиностроения ПНИПУ Евгений Баяндин.

Благодаря созданному сверлильно-клепальному устройству учёным ПНИПУ удастся увеличить скорость производства деталей из труднообрабатываемых материалов, в том числе хрупких или мягких. Это поможет выполнить крупный государственный заказ по строительству самолётов, а также укрепить технологический суверенитет России в области авиастроения.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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