Валерий Сухих: Конкурс «Будущие законодатели Пермского края» помогает выявить юные таланты в самых разных уголках региона

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Краевой парламент начинает прием заявок на ежегодный региональный конкурс «Будущие законодатели Пермского края». Принять участие могут обучающиеся и педагоги образовательных учреждений Прикамья.Как отметил председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, за эти годы конкурс стал знаковым для жителей региона. «Проект был создан для того, чтобы каждый ребенок мог проявить себя и рассказать о своей малой родине. Дети по-особому воспринимают окружающий мир. В своих работах они рассказывают о том, каким видят наш регион, и предлагают свои идеи для развития территорий. Конкурс ежегодно помогает выявить юные таланты в самых разных уголках Прикамья», – подчеркнул Валерий Сухих.Впервые конкурс «Будущие законодатели Пермского края» прошел в 2007 году. За эти годы участниками стали более 27 тысяч педагогов и школьников из разных территорий края. В этом году работы принимаются по пяти номинациям. Для педагогов открыта номинация «Методическая разработка парламентского урока». Школьники могут представить работы на конкурс рисунков, социальных проектов, видеофильмов и фотографий.Конкурсные работы принимаются до 1 ноября 2023 года. Победители получают дипломы и подарки. Победа в конкурсе учитывается при отборе кандидатов на получение знака отличия «Гордость Пермского края». Все участники конкурса получают электронные сертификаты об участии.Конкурс «Будущие законодатели Пермского края» проводится Законодательным собранием для обучающихся и педагогов Пермского края. Цель конкурса – создать условия для формирования у школьников активной гражданской позиции, привлечь их к решению актуальных социальных вопросов на уровне образовательного учреждения, города, округа или региона. Конкурс проводится в рамках просветительского проекта «Парламентский урок».