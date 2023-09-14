Росреестр Прикамья разъяснил, как получить в аренду земельный участок из государственной или муниципальной собственности

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С 1 марта 2023 года действует правило о том, что аукционы на право заключения договора аренды публичных земельных участков должны быть организованы в цифровом виде.Интернет-аукцион организовывается на электронных площадках, которые работают по законодательству о контрактной системе в сфере закупок товаров.«Заявка на участие в электронном аукционе и прилагаемые к ней документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, - объясняет Елена Передернина, начальник отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве Управления Росреестра по Пермскому краю. - По результатам такого аукциона стороны заключают электронный договор аренды и заверяют его электронной цифровой подписью».Исключение – если аукцион проводится в соответствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса РФ.Процедура предоставления земельных участков в соответствии с этой статьей предусматривает обращение гражданина либо крестьянского (фермерского) хозяйства в орган местного самоуправления за предоставлением земельного участка с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства для собственных нужд или для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством и опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей.Исключения установлены для некоторых муниципальных образований до 1 января 2026 года. В Пермском крае перечень таких муниципальных образований определен Постановлением Правительства Пермского края от 14.03.2023 № 174-п.Если поступят заявления граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе, то на территории этих муниципалитетов края аукцион может быть проведен не на электронной площадке.Аукционы не проводятся в цифровом виде из-за отсутствия технической возможности.Порядок проведения электронных аукционов зафиксирован в Федеральном законе от 07.10.2022 № 385-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и признании утратившей силу части 7 статьи 34 Федерального закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».