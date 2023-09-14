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Росреестр Прикамья разъяснил, как получить в аренду земельный участок из государственной или муниципальной собственности

14.10 Понедельник, 18 сентября 2023
С 1 марта 2023 года действует правило о том, что аукционы на право заключения договора аренды публичных земельных участков должны быть организованы в цифровом виде.

Интернет-аукцион организовывается на электронных площадках, которые работают по законодательству о контрактной системе в сфере закупок товаров.

«Заявка на участие в электронном аукционе и прилагаемые к ней документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, - объясняет Елена Передернина, начальник отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве Управления Росреестра по Пермскому краю. - По результатам такого аукциона стороны заключают электронный договор аренды и заверяют его электронной цифровой подписью».

Исключение – если аукцион проводится в соответствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса РФ.

Процедура предоставления земельных участков в соответствии с этой статьей предусматривает обращение гражданина либо крестьянского (фермерского) хозяйства в орган местного самоуправления за предоставлением земельного участка с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства для собственных нужд или для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством и опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей.

Исключения установлены для некоторых муниципальных образований до 1 января 2026 года. В Пермском крае перечень таких муниципальных образований определен Постановлением Правительства Пермского края от 14.03.2023 № 174-п.

Если поступят заявления граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе, то на территории этих муниципалитетов края аукцион может быть проведен не на электронной площадке.

Аукционы не проводятся в цифровом виде из-за отсутствия технической возможности.

Порядок проведения электронных аукционов зафиксирован в Федеральном законе от 07.10.2022 № 385-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и признании утратившей силу части 7 статьи 34 Федерального закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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