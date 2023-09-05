Валерий Сухих: «Больше половины инициатив жителей Прикамья предлагает или реализует молодежь»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

На заседании краевого Молодежного парламента с докладом об участии молодежи в инициативном бюджетировании выступила представитель министерства территориального развития Пермского края Татьяна Симакова.Молодым парламентариям представили новые критерии оценки молодежных проектов и рассказали о размерах субсидий на их реализацию. По словам Татьяны Симаковой, в 2023 году более 60% всех проектов инициативного бюджетирования реализуется с участием молодежи: из 192 проектов инициативного бюджетирования в 120 участвуют молодые люди. По данным министерства, в этом году в семи муниципалитетах Прикамья все проекты инициативного бюджетирования разработаны с участием молодежи.Так, за 2023 год в территориях края благодаря молодёжным проектам появились детские и спортивные площадки, оборудованы места для выгула собак и установлены блок-контейнеры для хранения инвентаря.По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, в регионе действуют различные программы благоустройства территорий с участием местных жителей. «Сегодня мы видим, что молодежь предлагает собственные инициативы по развитию территорий Прикамья. Больше половины всех инициатив жителей предлагают или реализуют именно они. Важно поддерживать их стремления сделать свою малую родину комфортным и современным местом для жизни», - отметил спикер.Напомним, в августе 2023 года правительство края выделило молодежь в отдельную группу инициаторов, которые могут получить финансирование на реализацию собственных проектов развития территорий. Главное условие – в составе группы все участники в возрасте от 16 до 35 лет. Отметим, что краевой Молодежный парламент принял активное участие в разработке механизмов работы молодежного инициативного бюджетирования, в том числе предложил ряд критериев оценки молодежных инициатив профильному министерству.Председатель Молодежного парламента Арсений Коротовских отметил, что участие в разработке механизмов работы молодежного инициативного бюджетирования – это хороший опыт для членов молодежного парламента. «Сегодня мы можем помогать нашим коллегам из территорий Прикамья в реализации их молодежных инициатив, а также выступать экспертами в этой области, рассказывать о проектах, которые появились благодаря молодежи», - подчеркнул Арсений Коротовских.