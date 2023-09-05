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Судебные приставы Пермского края добились от местной администрации создания условий, отвечающих санитарным требованиям

10.31 Четверг, 14 сентября 2023
Под контролем судебных приставов в 10 сельских поселениях Бардымского района обустроены площадки для твердых коммунальных отходов.

Длительное время местные жители были лишены возможности нормально утилизировать мусор. Стихийные свалки наносили урон окружающей среде и оказывали негативное влияние на здоровье граждан. Ситуация изменилась после вынесения судебных решений и возбуждения исполнительных производств.

В отделении судебных приставов по Осинскому, Бардымскому и Еловскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось 10 исполнительных производств об обязании администрации Бардымского муниципального округа создать места для накопления твердых коммунальных отходов и оборудовать их в соответствии с установленными нормами. Современные площадки для сбора ТБО должны были появиться в населенных пунктах, расположенных на территории Федорковского, Брюзлинского, Новоашапского, Сарашевского, Березниковского, Тюндюковского, Бичуринского, Елпачихинского, Красноярского и Шермейского сельских поселений.

В адрес организации-должника было выставлено требование об исполнении решения суда. Также глава местной администрации был предупрежден об административной и уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ.

Не желая сталкиваться с негативными последствиями, чиновники разработали схемы размещения контейнерных площадок и приняли меры по их оборудованию. Контейнеры установлены на бетонном или асфальтовом покрытии, каждая из площадок огорожена и имеет подъездной путь для автотранспорта. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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