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Валерий Сухих: «Идею предложили школьники, и их поддержали горожане»

17.12 Среда, 13 сентября 2023
Председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих принял участие в открытии новой сцены и арт-объекта на Ярмарочной площади в Осе.

Концертное пространство и арт-объект «Оса» были созданы в рамках второго этапа обновления общественного пространства в центре города. У Осинского центра культуры и досуга по улице Богомякова создали концертное пространство — это сцена с подиумом, скамейки, урны и арт-объект «Оса» с подсветкой. Проект выбрали сами жители в ходе Всероссийского голосования.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что решение вопросов благоустройства общественных пространств — одно из ключевых направлений в работе региональных и муниципальных властей.

Идею по преображению центра города предложили местные школьники в 2020 году во время «Парламентского урока» со спикером краевого парламента. Сегодня благоустройство общественного пространства реализуется благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда».

«Школьники предложили «вдохнуть новую жизнь» в старую городскую площадь и горожане их поддержали. Благодаря поддержке губернатора региона и местной администрации нам удалось создать новое место притяжения в Осе, которое привлекает и жителей и гостей города», – подчеркнул Валерий Сухих.

На следующем этапе благоустройства Ярмарочной площади планируют провести освещение и обустроить парк с яблонями, рябинами и березами, благоустроить детскую и спортивную зоны со столами для шахмат. Здесь же появится и парковка на 55 мест, которую очень хотели увидеть на этом месте местные жители.

А в прошлом году на объекте в рамках первого этапа уже появилась новая хоккейная коробка взамен старой, обустроены площадки для волейбола и фитнеса, а также установлены трибуны и модульное здание для переодевания. Следующий этап пройдет в 2024 году. Планируется провести освещение, обустроить парк, детскую и спортивную зоны.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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