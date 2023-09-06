Валерий Сухих: «Идею предложили школьники, и их поддержали горожане»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих принял участие в открытии новой сцены и арт-объекта на Ярмарочной площади в Осе.Концертное пространство и арт-объект «Оса» были созданы в рамках второго этапа обновления общественного пространства в центре города. У Осинского центра культуры и досуга по улице Богомякова создали концертное пространство — это сцена с подиумом, скамейки, урны и арт-объект «Оса» с подсветкой. Проект выбрали сами жители в ходе Всероссийского голосования.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что решение вопросов благоустройства общественных пространств — одно из ключевых направлений в работе региональных и муниципальных властей.Идею по преображению центра города предложили местные школьники в 2020 году во время «Парламентского урока» со спикером краевого парламента. Сегодня благоустройство общественного пространства реализуется благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда».«Школьники предложили «вдохнуть новую жизнь» в старую городскую площадь и горожане их поддержали. Благодаря поддержке губернатора региона и местной администрации нам удалось создать новое место притяжения в Осе, которое привлекает и жителей и гостей города», – подчеркнул Валерий Сухих.На следующем этапе благоустройства Ярмарочной площади планируют провести освещение и обустроить парк с яблонями, рябинами и березами, благоустроить детскую и спортивную зоны со столами для шахмат. Здесь же появится и парковка на 55 мест, которую очень хотели увидеть на этом месте местные жители.А в прошлом году на объекте в рамках первого этапа уже появилась новая хоккейная коробка взамен старой, обустроены площадки для волейбола и фитнеса, а также установлены трибуны и модульное здание для переодевания. Следующий этап пройдет в 2024 году. Планируется провести освещение, обустроить парк, детскую и спортивную зоны.