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В Пермском крае судебный пристав оказал помощь гражданину с приступом эпилепсии
В Пермском крае судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов спас мужчину, которому внезапно стало плохо.
Инцидент произошел в отделении судебных приставов по г. Лысьве ГУФССП России по Пермскому краю. У одного из посетителей случился эпилептический припадок — он потерял сознание, начались судороги, изо рта пошла пена.
Рядом оказался старший сержант внутренней службы Михаил Шишкин. Он провел все необходимые действия для обеспечения свободного дыхания, повернул мужчину на бок и находился рядом с ним до приезда бригады скорой помощи. Благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудника органа принудительного исполнения удалось избежать непредвиденных последствий и сохранить человеку жизнь.
В ГУФССП России по Пермскому краю уделяется большое внимание специальной подготовке судебных приставов по ОУПДС. На занятиях отрабатываются действия при возможных чрезвычайных ситуациях и поведение в экстренных случаях.
Инцидент произошел в отделении судебных приставов по г. Лысьве ГУФССП России по Пермскому краю. У одного из посетителей случился эпилептический припадок — он потерял сознание, начались судороги, изо рта пошла пена.
Рядом оказался старший сержант внутренней службы Михаил Шишкин. Он провел все необходимые действия для обеспечения свободного дыхания, повернул мужчину на бок и находился рядом с ним до приезда бригады скорой помощи. Благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудника органа принудительного исполнения удалось избежать непредвиденных последствий и сохранить человеку жизнь.
В ГУФССП России по Пермскому краю уделяется большое внимание специальной подготовке судебных приставов по ОУПДС. На занятиях отрабатываются действия при возможных чрезвычайных ситуациях и поведение в экстренных случаях.
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