В Пермском крае судебный пристав оказал помощь гражданину с приступом эпилепсии

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Пермском крае судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов спас мужчину, которому внезапно стало плохо.Инцидент произошел в отделении судебных приставов по г. Лысьве ГУФССП России по Пермскому краю. У одного из посетителей случился эпилептический припадок — он потерял сознание, начались судороги, изо рта пошла пена.Рядом оказался старший сержант внутренней службы Михаил Шишкин. Он провел все необходимые действия для обеспечения свободного дыхания, повернул мужчину на бок и находился рядом с ним до приезда бригады скорой помощи. Благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудника органа принудительного исполнения удалось избежать непредвиденных последствий и сохранить человеку жизнь.В ГУФССП России по Пермскому краю уделяется большое внимание специальной подготовке судебных приставов по ОУПДС. На занятиях отрабатываются действия при возможных чрезвычайных ситуациях и поведение в экстренных случаях.