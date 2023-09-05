Две кредитные организации оштрафованы за назойливые звонки пермякам

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Судебные приставы Пермского края защитили граждан от незаконных действий представителей банков, занимающихся возвратом просроченной задолженности.С жалобой на чересчур навязчивых взыскателей долгов к судебным приставам обратились двое пермяков, чьи родственники и знакомые имели неисполненные денежные обязательства перед банками.В ходе административных расследований было установлено, что представители кредитных организаций значительно превышали лимит допустимых телефонных переговоров, тревожа граждан более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц.Так, сотрудники ПАО «Росбанк» за 4 месяца осуществили 149 звонков заемщице. Еще меньше повезло ее близкому родственнику, которому за 6 дней позвонили 112 раз. Помимо этого, юридическое лицо нарушило прямой запрет на сокрытие информации о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок или направляется сообщение должнику. Своей назойливостью недобросовестные взыскатели оказали на пермяков психологическое давление, они перестали брать трубки и обратились за помощью к судебным приставам.Аналогичное нарушение прав граждан было допущено и АО «ОТП Банк». Помимо многочисленных звонков знакомой заемщика, сотрудники банка передали ей сведения о должнике и взыскании с него просроченной задолженности в отсутствие согласия последнего.Обе кредитные организации признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Их обязали выплатить штрафы в размере 60 тысяч рублей.