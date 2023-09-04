Ученые Пермского Политеха рассказали о приложениях «родительского контроля»: технология, безопасность, диалог с ребенком

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В этом году в российские школы отправилось около 2 млн первоклассников. Для многих родителей новый этап в жизни их ребенка — это большой стресс: появляется тревога, в первую очередь, о безопасности школьника вне дома. На помощь приходят приложения «родительского контроля», которые отслеживают местоположение ребенка, устанавливают точное время нахождения в школе или на прогулке. Какие погрешности в работе гаджетов стоит учитывать и как обсудить тему с ребенком, чтобы сохранить доверительные отношения в семье, рассказывают ученые Пермского Политеха.О том, как работают приложения «родительского контроля», рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем ПНИПУ Даниил Курушин.— Для работы функции контроля у ребенка должно быть носимое устройство с возможностью выхода в Интернет. Приемник сигнала спутниковой навигации вычисляет координаты детского устройства и передает их в Сеть. Эту информацию родители могут просматривать как в приложении, так и на сайте — зависит от программы.Примеры приложений для родительского контроля:- Google Family Link — это встроенный родительский контроль в операционную систему iOS.- Kaspersky Safe Kids — популярное приложение родительского контроля, предусматривает также веб-фильтр для избавления от нежелательного контента и возможность ограничивать время использования гаджета.- «Родительский контроль Мегафон» — сервис и приложение, созданные мобильным оператором «Мегафон».Для маленьких детей существуют часы с GPS-трекерами — альтернатива смартфону. Технологически они содержат в себе сходный функционал: смарт-часы зачастую тот же телефон, только «не звонит».Насколько точно приложение определяет, где находится ребенок?— Здесь используются те же технологии, что в «2ГИС» и «Яндекс. Картах» на смартфонах. Геопозиционирование смартфонов происходит через прием сигнала со спутников GPS, ГЛОНАСС, Galileo или Beidou. Чтобы ускорить вычисление координат, используются технологии (например, A-GPS и PSDS), которые позволяют получить данные о спутниках через Интернет. В помещениях определить местоположение можно через базовые станции сотовой сети и точки доступа Wi-Fi. «Продвинутые» приложения изображают вас «кружком» на виртуальной карте. Точность данных зависит от места, видимости спутников, условий прохождения радиосигнала и класса устройства. Считается, что точность спутниковой навигационной системы (СНС) порядка 10-15 м.На смарт-часах есть кнопка SOS. В каких случаях она работает?— Нажатие тревожной кнопки автоматически отправляет сигнал тревоги, текстовое сообщение или совершает звонок на предустановленные номера телефонов. Это зависит от типа устройства и его функционала. Сигнал будет отправляться до тех пор, пока кто-нибудь не ответит на вызов. Если устройство оснащено спутниковой навигационной системой, то при отправке сигнала будут отправлены и точные координаты звонящего.Возможно ли определить положение ребенка вплоть до этажа в здании?— Навигация внутри зданий работает не очень хорошо — вплоть до того, что не работает вообще. Причина в том, что радиосигнал плохо проходит через железобетон. В любом случае СНС выдает координаты и высоту, но не «в этажах», а в градусах широты и долготы и в метрах над уровнем моря.Показывается ли местоположение, если телефон ребенка разрядился или вытащили SIM-карту?— Положение не определяется, даже если нет связи с устройством. Например, отсутствует покрытие сотовым сигналом, который необходим как физический канал передачи данных. SIM-карта как таковая не важна: она лишь один из способов подключения устройства к сетям передачи данных. Кроме того, бывает «электронная SIM-карта»: модуль, подобный тому, что находится в обычной SIM-карте, уже встроен в смартфон. Устройство также может подключаться к сети для экстренных вызовов и без SIM-карты вовсе.Есть ли у ребенка возможность скрыть/изменить свое реальное местоположение от родителей, не расставаясь с устройством?— Для начала, приложение можно просто удалить. Обменяться устройствами с друзьями. «Хакерские» варианты рассматривать не будем, но дети могут оказаться проворнее взрослых и найти их самостоятельно. Поэтому перед установкой приложения «родительского контроля» необходимо донести до ребенка мысль, что это делается для его здоровья и безопасности.Как убедиться, что местоположение ребенка отслеживается только родителями, что никто другой не взламывает систему и не меняет местоположение ребенка на ложное?— Хороший взлом устроен так, что его невозможно заметить. Кроме того, координаты сбрасываются на сервер, принадлежащий третьей стороне — разработчику. Что из этого следует? Разработчик приложения «родительского контроля» получает информацию о том, где ходят люди, какого они возраста и какими устройствами пользуются. Эта информация может быть полезна, например, маркетологам для таргетированной рекламы. Конечно, эту информацию могут похитить злоумышленники, и пользователь об этом никак не узнает. Ложное положение может быть передано или в результате взлома, или путем перемещения устройства отдельно от ребенка. Узнать это можно как раз по нехарактерным передвижениям.Будет ли показываться местоположение ребенка в сооружениях под землей, например, в метро и в подземных переходах? До какой глубины возможно отследить?— Это зависит от того, есть ли там сигнал связи. Например, в тоннелях часто не работает навигатор автомобиля. Это связано с тем, что сигнал СНС не проходит через перекрытия тоннеля. Также сведения о местоположении не будут переданы в сеть, если нет физического доступа к ней («нет связи»).Есть случаи, когда упомянутые выше приложения используют не для родительского контроля, а для слежки за взрослым человеком. Как определить, что за тобой/твоим устройством следят, как это проявляется в работе смартфона?— Определить это нельзя, к сожалению. И VPN (Virtual Private Network) в таких случаях вообще не помогает: эта функция нужна для организации «виртуальной частной сети» и не имеет отношения к анонимности. Тут стоит понимать, что за вами в любом случае следит масса народу, в том числе Google. Вопрос лишь в том, какую информацию они о вас так могут получить — это прописывается в пользовательском соглашении.О влиянии «родительского контроля» на ментальное здоровье ребенка рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии и политологии ПНИПУ Ольга Юрьева:— На мой взгляд, использование родителями скрытого «отслеживания» поднимает в семье проблему уважения, доверия к собственному ребенку. Особо хочется отметить, что контроль просто необходим, даже в подростковом возрасте. Основная задача родителей — сформировать доверительные отношения со своим ребенком, проявить уважение к его личным границам. Тогда можно договариваться об определенных правилах поведения. Например, об ограничениях в доступе к каким-нибудь информационным ресурсам или регулярных звонках от ребенка. Это именно открытый диалог на основе взаимоуважения. В такой ситуации дети сами рассказывают о том, с кем они общаются и где проводят время, у родителей появляется возможность помочь, поддержать ребенка.Технологии «отслеживания» в большей степени влияют на личностное развитие ребенка, считает эксперт Пермского Политеха. Родители, используя такие приложения, как бы посылают сигнал ребенку, что «мир полон опасностей, а ты маленький, глупенький, сам не справишься». Это может негативно повлиять на развитие у детей самостоятельности, независимости, уверенности в себе. И чем старше будет ребенок, тем ощутимее последствия такого контроля.— Психологические исследования показывают, что школьники (особенно подростки) по-разному реагируют на применение технологий «отслеживания» их передвижений или общения в сети. Один ребенок может согласиться, а другой воспротивится вмешательству родителей в его личное пространство. Во втором случае ситуация может привести к подрыву доверия в семье, поэтому крайне важно решить этот вопрос в диалоге с ребенком.По словам психолога Пермского Политеха, решая вопрос об установке приложения «отслеживания» ребенка, родители имеют дело со своими собственными страхами и тревожностью. Важно донести до ребенка суть своих переживаний, поговорить с ним и все обсудить, мягко убедить в рациональности своих решений и действий.