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Судебные приставы вернули пермской компании ее честное имя
Судебные приставы ограничили доступ к информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию юридического лица.
Пострадавшая от противоправных действий неустановленных лиц пермская компания осуществляет деятельность по разработке программного обеспечения и является создателем торговой платформы, используемой брокерами и трейдерами. Поводом для двух судебных исков стало размещение в сети Интернет видео и отзывов о платформе с упоминаниями, что создавшее ее ООО является якобы «мошенником» и «аферистом».
Проанализировав содержание спорной информации, суд пришел к выводу, что, общий контекст высказываний, характер изложения и смысловая нагрузка являются порочащими, поскольку содержат утверждения и мнения о нарушениях компанией действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в общественной жизни. Кроме того, размещенная спорная информация способна убедить неограниченное число лиц в недобросовестности ООО при осуществлении предпринимательской деятельности, в результате чего о нем формируется негативное мнение и наносится вред деловой репутации.
Таким образом, сведения, размещенные в сети интернет, были признаны не соответствующими действительности и подлежали удалению. Соответствующие исполнительные документы поступили на исполнение в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю. В рамках одного из них необходимо было ограничить доступ к 17 интернет-страницам, в рамках другого — к 10.
Возбудив исполнительные производства, судебный пристав вынес постановления об ограничении доступа к информации, порочащей честь, достоинство или деловую репутацию юридического лица. Процессуальные документы были направлены в Управление Роскомнадзора по Пермскому краю. Проверка исполнения судебных решений показала, что все указанные страницы заблокированы. Права взыскателя восстановлены, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.
Пострадавшая от противоправных действий неустановленных лиц пермская компания осуществляет деятельность по разработке программного обеспечения и является создателем торговой платформы, используемой брокерами и трейдерами. Поводом для двух судебных исков стало размещение в сети Интернет видео и отзывов о платформе с упоминаниями, что создавшее ее ООО является якобы «мошенником» и «аферистом».
Проанализировав содержание спорной информации, суд пришел к выводу, что, общий контекст высказываний, характер изложения и смысловая нагрузка являются порочащими, поскольку содержат утверждения и мнения о нарушениях компанией действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в общественной жизни. Кроме того, размещенная спорная информация способна убедить неограниченное число лиц в недобросовестности ООО при осуществлении предпринимательской деятельности, в результате чего о нем формируется негативное мнение и наносится вред деловой репутации.
Таким образом, сведения, размещенные в сети интернет, были признаны не соответствующими действительности и подлежали удалению. Соответствующие исполнительные документы поступили на исполнение в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю. В рамках одного из них необходимо было ограничить доступ к 17 интернет-страницам, в рамках другого — к 10.
Возбудив исполнительные производства, судебный пристав вынес постановления об ограничении доступа к информации, порочащей честь, достоинство или деловую репутацию юридического лица. Процессуальные документы были направлены в Управление Роскомнадзора по Пермскому краю. Проверка исполнения судебных решений показала, что все указанные страницы заблокированы. Права взыскателя восстановлены, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.
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