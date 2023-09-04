Судебные приставы вернули пермской компании ее честное имя

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Судебные приставы ограничили доступ к информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию юридического лица.Пострадавшая от противоправных действий неустановленных лиц пермская компания осуществляет деятельность по разработке программного обеспечения и является создателем торговой платформы, используемой брокерами и трейдерами. Поводом для двух судебных исков стало размещение в сети Интернет видео и отзывов о платформе с упоминаниями, что создавшее ее ООО является якобы «мошенником» и «аферистом».Проанализировав содержание спорной информации, суд пришел к выводу, что, общий контекст высказываний, характер изложения и смысловая нагрузка являются порочащими, поскольку содержат утверждения и мнения о нарушениях компанией действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в общественной жизни. Кроме того, размещенная спорная информация способна убедить неограниченное число лиц в недобросовестности ООО при осуществлении предпринимательской деятельности, в результате чего о нем формируется негативное мнение и наносится вред деловой репутации.Таким образом, сведения, размещенные в сети интернет, были признаны не соответствующими действительности и подлежали удалению. Соответствующие исполнительные документы поступили на исполнение в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю. В рамках одного из них необходимо было ограничить доступ к 17 интернет-страницам, в рамках другого — к 10.Возбудив исполнительные производства, судебный пристав вынес постановления об ограничении доступа к информации, порочащей честь, достоинство или деловую репутацию юридического лица. Процессуальные документы были направлены в Управление Роскомнадзора по Пермскому краю. Проверка исполнения судебных решений показала, что все указанные страницы заблокированы. Права взыскателя восстановлены, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.