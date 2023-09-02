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Росреестр Прикамья рассказал о шести способах стать собственником недвижимости

14.09 Четверг, 7 сентября 2023
Основаниями возникновения (приобретения) права собственности являются различные юридические факты, то есть обстоятельства реальной жизни, в соответствии с законом влекущие возникновение права собственности на имущество у конкретных лиц.

Управление Росреестра по Пермскому краю расскажет о наиболее часто встречающихся основаниях.

1. Договоры и иные сделки

Это самое распространенное основание возникновения права частной собственности на недвижимое имущество. Приобрести недвижимость можно на основании договора купли-продажи, мены, дарения, аренды с правом выкупа, долевого участия в строительстве или иной сделки об отчуждении недвижимости.

2. Приватизация государственного и муниципального имущества

Это основание связано с передачей государственного или муниципального имущества в частную собственность. Например, владельцем квартиры можно стать по договору приватизации жилого помещения.

3. Решение суда о признании права собственности на самовольную постройку

По общему правилу право собственности на самовольную постройку не возникает. Приобретение права собственности на нее - это исключение из этого правила.

Для признания судом права собственности на самовольную постройку требуется одновременное соблюдение целого ряда условий:
- земельный участок, на котором расположена самовольная постройка, принадлежит на праве собственности или ином праве;
- имеется разрешение на строительство;
- на день обращения в суд постройка соответствует установленным параметрам и обязательным требованиям;
- сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц (например, соседей) и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

4. Приобретательная давность

В силу приобретательной давности по решению суда можно стать собственником недвижимости в отношении как бесхозяйного имущества, так и имущества, у которого может быть собственник. Закон предусматривает прекращение его права и, напротив, возникновение права собственности у другого лица, если он владеет имуществом как своим собственным, добросовестно, открыто и непрерывно в течение 15 лет.

5. Создание нового объекта недвижимости

Для того чтобы приобрести право собственности на новый объект недвижимости, необходимо построить его без нарушений законодательства и для себя.

Новый объект недвижимости может возникнуть и в результате реконструкции старого объекта, если изменились его индивидуализирующие характеристики, например, высота, площадь, этажность.

6. Реорганизация юридического лица

При реорганизации происходит переход прав и обязанностей от ранее действовавших к новым юридическим лицам-правопреемникам. Для возникновения права собственности у правопреемника необходимо оформить, утвердить передаточный акт и осуществить государственную регистрацию созданного при реорганизации юридического лица.

При этом право собственности возникнет с момента завершения реорганизации.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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