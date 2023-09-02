Росреестр Прикамья рассказал о шести способах стать собственником недвижимости

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Основаниями возникновения (приобретения) права собственности являются различные юридические факты, то есть обстоятельства реальной жизни, в соответствии с законом влекущие возникновение права собственности на имущество у конкретных лиц.Управление Росреестра по Пермскому краю расскажет о наиболее часто встречающихся основаниях.1. Договоры и иные сделкиЭто самое распространенное основание возникновения права частной собственности на недвижимое имущество. Приобрести недвижимость можно на основании договора купли-продажи, мены, дарения, аренды с правом выкупа, долевого участия в строительстве или иной сделки об отчуждении недвижимости.2. Приватизация государственного и муниципального имуществаЭто основание связано с передачей государственного или муниципального имущества в частную собственность. Например, владельцем квартиры можно стать по договору приватизации жилого помещения.3. Решение суда о признании права собственности на самовольную постройкуПо общему правилу право собственности на самовольную постройку не возникает. Приобретение права собственности на нее - это исключение из этого правила.Для признания судом права собственности на самовольную постройку требуется одновременное соблюдение целого ряда условий:- земельный участок, на котором расположена самовольная постройка, принадлежит на праве собственности или ином праве;- имеется разрешение на строительство;- на день обращения в суд постройка соответствует установленным параметрам и обязательным требованиям;- сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц (например, соседей) и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.4. Приобретательная давностьВ силу приобретательной давности по решению суда можно стать собственником недвижимости в отношении как бесхозяйного имущества, так и имущества, у которого может быть собственник. Закон предусматривает прекращение его права и, напротив, возникновение права собственности у другого лица, если он владеет имуществом как своим собственным, добросовестно, открыто и непрерывно в течение 15 лет.5. Создание нового объекта недвижимостиДля того чтобы приобрести право собственности на новый объект недвижимости, необходимо построить его без нарушений законодательства и для себя.Новый объект недвижимости может возникнуть и в результате реконструкции старого объекта, если изменились его индивидуализирующие характеристики, например, высота, площадь, этажность.6. Реорганизация юридического лицаПри реорганизации происходит переход прав и обязанностей от ранее действовавших к новым юридическим лицам-правопреемникам. Для возникновения права собственности у правопреемника необходимо оформить, утвердить передаточный акт и осуществить государственную регистрацию созданного при реорганизации юридического лица.При этом право собственности возникнет с момента завершения реорганизации.