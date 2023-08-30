В Пермском крае планируют предоставлять участки под ИЖС героям СВО

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Соответствующий проект закона обсудили на площадке Общественной палаты Пермского края. Как отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих, это станет значимым дополнением к существующей системе поддержки участников СВО и их семей.Инициатива разработана по распоряжению президента РФ Владимира Путина. В случае принятия законопроекта военнослужащие, имеющие звание Героя России или награжденные орденами РФ за заслуги в ходе СВО, смогут на безвозмездной основе получить земельный участок под жилищное строительство.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что Пермский край нацелен на скорейшее исполнение распоряжение президента РФ в части предоставления земельных участков военнослужащим из Прикамья, героям СВО.На площадке региональной Общественной палаты Пермского края прошло обсуждение проекта закона. В заседании приняли участие депутаты краевого парламента Сергей Ветошкин и Алексей Мазлов, общественники, эксперты и представители правительства региона.Его участники внесли ряд предложений по доработке законопроекта. Все они будут переданы для рассмотрения в правительство Пермского края. Планируется, что после этого проект закона будет внесен в Законодательное собрание.«Такая возможность дополнит существующие социальные меры, принятые на федеральном и краевом уровне. Важно поддержать наших земляков, которые ежедневно рискуют жизнями на благо нашей Родины. После внесения инициативы в Законодательное собрание депутаты приступят к его подготовке для рассмотрения», – подчеркнул спикер краевого парламента Валерий Сухих.Напомним, в Пермском крае создана система мер поддержки для участников, ветеранов специальной военной операции и членов их семей. С 17 февраля во всех территориях региона работают центры поддержки «Помощь здесь». Кроме того, с 1 июня в Доме офицеров открылся филиал федерального фонда «Защитники Отечества», где ветераны СВО могут получить консультационную помощь. Для бойцов в зоне СВО по заявкам жителей региона регулярно формируется и отправляется гуманитарный груз. Подробнее обо всех существующих мерах поддержки можно узнать на сайте https://помощьздесь.рф/.