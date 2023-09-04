Возрастное ограничение 18+

Росреестр Прикамья поясняет, как зарегистрировать право на земельный участок под многоквартирным домом

14.20 Вторник, 5 сентября 2023
По закону каждому собственнику квартиры принадлежит на праве долевой собственности земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом (МКД).

До подачи документов через МФЦ на регистрацию права долевой собственности на земельный участок необходимо знать, образован ли земельный участок под многоквартирным домом. Эта информация размещена на публичной кадастровой карте на официальном сайте Росреестра.

Если земельный участок под МКД не сформирован и в отношении него не проведен государственный кадастровый учет, значит он находится в собственности муниципалитета.

Для оформления в собственность земельного участка необходимо обратиться в местную администрацию с заявлением об образовании земельного участка. Заявление может подать любой собственник помещения в этом доме.

С момента формирования земельного участка и проведения его государственного кадастрового учета земельный участок переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в МКД.

Для регистрации права общей долевой собственности на земельный участок как на общее имущество в многоквартирном доме с заявлением в МФЦ может обратиться любой собственник помещения в МКД, предоставив паспорт и оплатив государственную пошлину в размере 200 рублей (пп. 23 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации).

Важно. Запись о государственной регистрации права общей долевой собственности собственников помещений будет внесена в Единый государственный реестр недвижимости без указания их имен или наименований и размеров принадлежащих собственникам долей.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Участок на Вторчермете в Екатеринбурге отдали под реновацию
04 сентября 2023
В столице Урала выставили на аукцион еще три площадки под КРТ
29 августа 2023
Минобороны планирует передать Екатеринбургу землю 32-го военного городка
02 сентября 2023
Глава СК заинтересовался ситуацией с разрушающимся домом в Свердловской области
28 августа 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Эдуард Соснин официально вступил в должность главы Перми
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:27 Духи, термобелье и жвачка: что еще делают из нефти, рассказали ученые Пермского Политеха
14:20 Росреестр Прикамья поясняет, как зарегистрировать право на земельный участок под многоквартирным домом
10:50 Вниманию жителей и гостей города Перми и Пермского края
10:48 ПАО Сбербанк был оштрафован за нарушение прав прикамца при взыскании просроченной задолженности
15:18 Валерий Сухих: «Важно привлекать молодежь к решению региональных вопросов»
14:23 Способ ученых Пермского Политеха и Института механики сплошных сред УрО РАН повысит прочность и долговечность металла
14:01 Ученые Пермского Политеха разработали подход для создания бедренного экзопротеза на основе 3Д-печати и углеродных волокон
12:44 «Уралкалий» поздравил первоклассников Березников и Соликамска с Днем знаний
10:41 ГУФССП по Пермскому краю напоминает 5 правил, которые помогут уберечь ваши денежные средства от мошенников
13:55 Модель учёных ПНИПУ поможет в прогнозировании и управлении процессом оптического пробоя волокна
10:04 Прикамский судебный пристав стал лучшим на соревнованиях в Нижнем Новгороде
15:45 Валерий Сухих: «Гранты – значимый шаг в развитии молодежной политики региона»
13:10 Ученые Пермского Политеха избавят переносные буровые установки от внезапного разрыва каната
10:25 Главное управление ФССП по Пермскому краю ведет прием на службу
14:18 Прикамский Роскадастр внес в ЕГРН сведения о 2178 зонах с особыми условиями использования территории
14:13 Учёные ПНИПУ создали простой способ получения целлюлозы из берёзы
11:26 Главное управление ФССП по Пермскому краю принимает меры по поддержке граждан-должников
15:11 Росреестр Прикамья разъясняет, как отказаться от земельного участка
15:08 Технология ученых Пермского Политеха позволит избавиться от дефектов на поверхности металлических изделий
10:29 Учредитель компании по ремонту обуви оплатил задолженность после уведомления об аресте недвижимости
14:19 Персональные данные владельцев недвижимости смогут получать соседи по квартире, застройщики и участники долевого строительства
Все новости
16:02 Житель ЯНАО, устроивший стрельбу при выселении из дома, скончался в больнице
15:35 Пассажирский Airbus экстренно сел в «Шереметьево» из-за проблем с двигателем
15:02 В Уфе возле 24-этажного жилого дома обвалился грунт и образовалась трещина
13:57 МВД: в Махачкале произошла массовая драка школьников со стрельбой
18:20 В Нальчике полицейского заподозрили в склонении к потреблению наркотиков
17:50 83% россиян считают нужным курс начальной военной подготовки в школах
17:08 Генерал Нгема принес присягу в качестве президента Габона после военного мятежа
16:22 Депутат ГД раскритиковал позицию Минкульта по фильмам «Барби» и «Оппенгеймер»
15:41 Во Владимирской области ищут водителя, который наехал на полицейского
15:07 В Красноярске пятилетний ребенок сбежал из детсада, возбуждено уголовное дело
14:24 Половина россиян поддерживает государственное регулирование абортов
16:55 В Варшаве учителя вышли на протест с требованием повысить зарплаты
14:18 В Красноярске 18 человек получили повестки в военкомат после полицейского рейда на рынках
13:41 В Грузии правящая партия объявила о процедуре импичмента президента
12:57 Курская АЭС после удара БПЛА по Курчатову работает в штатном режиме
12:23 В Коми в жилой пятиэтажке взорвался газ, есть пострадавшая
12:01 Кандидат на пост главы Хакасии попал в реанимацию в тяжелом состоянии
11:22 Губернатор Старовойт сообщил об атаке БПЛА в Курчатове, где расположена АЭС
18:27 В Бурятии пожарные пожаловались правительству РФ на низкие зарплаты
17:31 В нижегородской школе объяснили, зачем первоклассникам выдали камуфляж
16:33 Минкульт: фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствуют российским духовно-нравственным ценностям
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK