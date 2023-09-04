Росреестр Прикамья поясняет, как зарегистрировать право на земельный участок под многоквартирным домом

Марина Осипова © Вечерние ведомости

По закону каждому собственнику квартиры принадлежит на праве долевой собственности земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом (МКД).До подачи документов через МФЦ на регистрацию права долевой собственности на земельный участок необходимо знать, образован ли земельный участок под многоквартирным домом. Эта информация размещена на публичной кадастровой карте на официальном сайте Росреестра.Если земельный участок под МКД не сформирован и в отношении него не проведен государственный кадастровый учет, значит он находится в собственности муниципалитета.Для оформления в собственность земельного участка необходимо обратиться в местную администрацию с заявлением об образовании земельного участка. Заявление может подать любой собственник помещения в этом доме.С момента формирования земельного участка и проведения его государственного кадастрового учета земельный участок переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в МКД.Для регистрации права общей долевой собственности на земельный участок как на общее имущество в многоквартирном доме с заявлением в МФЦ может обратиться любой собственник помещения в МКД, предоставив паспорт и оплатив государственную пошлину в размере 200 рублей (пп. 23 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации).Важно. Запись о государственной регистрации права общей долевой собственности собственников помещений будет внесена в Единый государственный реестр недвижимости без указания их имен или наименований и размеров принадлежащих собственникам долей.