Вниманию жителей и гостей города Перми и Пермского края

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В соответствии с поручением президента Российской Федерации от 25 декабря 2012 года №Пр-3481, 14 сентября 2023 года с 10.00 до 12.00 (время местное) в приемной президента Российской Федерации в Пермском крае (г. Пермь, ул. Советская, д. 64) руководитель Управления Роскомнадзора по Пермскому краю Юшков Алексей Анатольевич проведет личный прием граждан.Юшков А.А. ответит на вопросы жителей и гостей края, касающиеся соблюдения норм законодательства РФ при оказании услуг почтовой и электрической (фиксированной и мобильной радиотелефонной) связи, телерадиовещания, доступа в сеть Интернет, защиты персональных данных граждан, соблюдения законодательства РФ в сфере массовых коммуникаций (СМИ) и защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.Рассмотрение обращений в ходе личного приема позволит существенно сократить время на переписку в целях уточнения информации заявителей.По результатам приёма руководитель Управления лично проконтролирует сроки и полноту рассмотрения обращений граждан.