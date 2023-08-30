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ПАО Сбербанк был оштрафован за нарушение прав прикамца при взыскании просроченной задолженности
Сотрудники банковской организации превысили количество звонков работодателю заемщицы. Менее чем за три месяца на телефон гражданина поступило порядка 60 звонков с требованиями передать его подчиненной информацию о необходимости погасить имеющуюся задолженность.
Согласно действующему законодательству, банк не может взаимодействовать с должниками, а также их коллегами чаще одного раза в сутки и более двух раз в неделю. Кроме того, у сотрудников банка не было письменного согласия третьего лица на общение в рамках работы по возврату заемных денежных средств.
Должностным лицом ГУФССП России по Пермскому краю было вынесено постановление о назначении административного наказания в отношении юридического лица. За нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов граждан при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности акционерному обществу был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.
Впоследствии банковская организация дважды пыталась обжаловать данное решение. Но вышестоящие судебные инстанции оставили жалобу без удовлетворения.
Согласно действующему законодательству, банк не может взаимодействовать с должниками, а также их коллегами чаще одного раза в сутки и более двух раз в неделю. Кроме того, у сотрудников банка не было письменного согласия третьего лица на общение в рамках работы по возврату заемных денежных средств.
Должностным лицом ГУФССП России по Пермскому краю было вынесено постановление о назначении административного наказания в отношении юридического лица. За нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов граждан при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности акционерному обществу был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.
Впоследствии банковская организация дважды пыталась обжаловать данное решение. Но вышестоящие судебные инстанции оставили жалобу без удовлетворения.
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