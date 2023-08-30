ПАО Сбербанк был оштрафован за нарушение прав прикамца при взыскании просроченной задолженности

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сотрудники банковской организации превысили количество звонков работодателю заемщицы. Менее чем за три месяца на телефон гражданина поступило порядка 60 звонков с требованиями передать его подчиненной информацию о необходимости погасить имеющуюся задолженность.Согласно действующему законодательству, банк не может взаимодействовать с должниками, а также их коллегами чаще одного раза в сутки и более двух раз в неделю. Кроме того, у сотрудников банка не было письменного согласия третьего лица на общение в рамках работы по возврату заемных денежных средств.Должностным лицом ГУФССП России по Пермскому краю было вынесено постановление о назначении административного наказания в отношении юридического лица. За нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов граждан при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности акционерному обществу был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.Впоследствии банковская организация дважды пыталась обжаловать данное решение. Но вышестоящие судебные инстанции оставили жалобу без удовлетворения.