Прикамский судебный пристав стал лучшим на соревнованиях в Нижнем Новгороде

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Алексей Патраков пробежал марафонскую дистанцию за 2 часа 23 минуты и 39 секунд. Это не первый раз, когда пермский легкоатлет стал лучшим на всероссийском соревновании. Забег, проходивший в Нижнем Новгороде, собрал на трассе более 8 тысяч спортсменов. Но лучшим стал сотрудник ГУФССП России по Пермскому краю.За плечами судебного пристава множество призовых мест и личных рекордов, но Алексей не считает, что это повод останавливаться и почивать на лаврах. Каждый новый забег он воспринимает как вызов своему спортивному мастерству. Бегом Алексей увлекается с детства, но серьезно легкой атлетикой стал интересовался в 2016 году. Одновременно с этим он пришел в ГУФССП России по Пермскому краю и был назначен на должность судебного пристава по ОУПДС в Мотовилихинском районе г. Перми. В краевом центре проще было найти профессионального тренера, который смог поставить дыхание, объяснить особенности легкой атлетики и научил достигать поставленных целей. За годы занятий Алексей отточил технику и стал первым в Пермском международном марафоне на 5 километров, а в этом году подчинил себе труднейшие 42 километра.Ни одно спортивное соревнование по легкой атлетике среди прикамских правоохранителей не обходится без Алексея Патракова, и всегда он в тройке победителей. Соперники удивляются стабильности и постоянству судебного пристава.По словам самого Алексея, атлетика дисциплинирует, воспитывает, дарит свободу. Он не планирует останавливаться на достигнутом, а стремится двигаться только вперед и в спорте, и в жизни.