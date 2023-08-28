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Прикамский Роскадастр внес в ЕГРН сведения о 2178 зонах с особыми условиями использования территории

14.18 Вторник, 29 августа 2023
За семь месяцев 2023 года специалисты Роскадастра внесли в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о 2178 региональных зонах с особым правовым статусом. В их числе 1415 охранных зон объектов электроэнергетики, 191 зона санитарной охраны источников водоснабжения и 177 санитарно-защитных зон и другие.

Зоны с особыми условиями использования территории устанавливаются с целью защиты здоровья людей, охраны окружающей среды и безопасной эксплуатации объектов недвижимости. Земельный кодекс РФ выделяет 28 видов зон, в которых действуют ограничения на использование земельных участков, например запреты на строительство или ведение земляных работ.

«Специалисты Прикамского Роскадастра на постоянной основе вносят сведения о различных видах охранных зон и земельных участков с особыми условиями использования территории в Единый государственный реестр недвижимости. На сегодняшний день в Пермском крае зарегистрировано более 65 тысяч таких зон. Поэтому перед тем, как проводить какие-либо работы на земельном участке рекомендуем убедиться в отсутствии ограничений по его использованию. Сделать это можно заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимости "Об объекте недвижимости" на земельный участок. В данной выписке отразятся сведения о попадании земельного участка или его частей в границы различных охранных зон», – отмечает Елена Тимшина, заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Пермскому краю.

Сведения из государственного реестра недвижимости в бумажном виде можно получить в МФЦ, а в электронном – на портале Госуслуг.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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