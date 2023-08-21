Главное управление ФССП по Пермскому краю принимает меры по поддержке граждан-должников

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В ГУФССП России по Пермскому краю с момента вступления в силу закона о неприкосновенности части денежных средств по исполнительным производствам от граждан-должников поступило около 21 тысячи заявлений о сохранении прожиточного минимума.Должностными лицами службы в полном объеме рассмотрено свыше шестнадцати тысяч заявлений, приняты решения об их удовлетворении.В качестве одной из мер поддержки граждан ГУФССП России по Пермскому краю рекомендует должникам-физическим лицам воспользоваться правом на ежемесячное сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума в ходе принудительного исполнения судебных решений и актов иных уполномоченных органов. Образцы заявлений находятся на официальном сайте Главного управления в разделе «Обращения/Образцы письменных обращений».Воспользоваться правом на сохранение минимальной суммы для обеспечения повседневных нужд граждане-должники могут путем подачи заявления в структурное подразделение судебных приставов, в котором возбуждено исполнительное производство.Службой судебных приставов Прикамья организована работа, направленная на реализацию мер по поддержке граждан, пострадавших от недружественных действий, совершенных иностранными государствами. ГУФССП России по Пермскому краю осуществляет мониторинг поступающих обращений, ходатайств сторон исполнительного производства с целью выработки актуальных мер поддержки.