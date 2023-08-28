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Росреестр Прикамья разъясняет, как отказаться от земельного участка

15.11 Понедельник, 28 августа 2023
Земля – самый ценный ресурс и актив рынка недвижимости. Многие городские жители стремятся приобрести участок за городом и построить на нем свой дом. Поддержка со стороны государства, доступность различных банковских продуктов на строительство, появление новых технологий в строительстве способствует развитию рынка индивидуального жилищного строительства.

Однако бывают ситуации, когда собственник хочет отказаться от участка. Причины могут быть разными: невозможно продать из-за труднодоступной местности, отсутствие инженерной инфраструктуры, транспортной доступности, наличие обременений, неиспользование по целевому назначению, нежелание платить налог на землю, по состоянию здоровья и так далее.

Управление Росреестра по Пермскому краю подскажет, как оформить отказ от права собственности на земельный участок.

Необходимо обратиться с заявлением об отказе лично в офис МФЦ, а если у собственника есть усиленная квалифицированная электронная подпись заявление можно направить в Росреестр в электронном виде.

К заявлению надо приложить:
- паспорт;
- правоустанавливающий документ на земельный участок (договор купли-продажи, свидетельство о праве на земельный участок, о наследстве или другой имеющийся документ), если право собственности на земельный участок не зарегистрировано ранее в Едином государственном реестре недвижимости.

Дополнительно для оформления процедуры могут потребоваться другие документы. К примеру, если участок приобретался в браке, то потребуется согласие супруга.

Государственную пошлину за отказ от земельного участка платить не нужно, эта процедура бесплатна.

«Следует помнить, что законодательством закреплен принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов. То есть, если на земельном участке расположен дом или какое-нибудь другое здание, принадлежащее собственнику земельного участка, то отказаться от участка невозможно, - подчеркивает заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Светлана Ильиных. - Если через участок проходят линии электропередач, газопроводы или на нем расположена трансформаторная подстанция, а на земельный участок установлен сервитут, то прекратить право собственности на земельный участок можно. Земля перейдет в собственность региона или муниципального образования, в зависимости от того, на чьей территории расположен участок».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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