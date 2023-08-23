Учредитель компании по ремонту обуви оплатил задолженность после уведомления об аресте недвижимости

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Общество с ограниченной ответственностью не доплатило управляющей компании порядка 400 тыс. рублей за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома, что стало причиной гражданского иска.В суде с заявленными требованиями ответчик не согласился и указал на тот факт, что нежилые помещения, принадлежащие организации, являются встроенно-пристроенными, имеют индивидуальный вход и отдельное подключение к инженерным сетям, в силу чего не относятся к общедомовому имуществу. Также представитель юридического лица ссылался на то, что с УК у них был заключен договор об оплате услуг по вывозу твёрдых бытовых отходов и транзит трубопровода тепловой энергии, обязательства по которому исправно выполнялись. Для уточнения всех обстоятельств дела, суд вынес определение о проведении специализированной экспертизы. В ходе исследования было установлено, что и жилой дом, и нежилые помещения являются единым комплексом и нет оснований предполагать, что площади, принадлежащие ответчику, являются самостоятельным объектом недвижимости. Исходя из заключений эксперта, а также основываясь на нормах действующего законодательства, суд пришел к выводу, что ответчик обязан участвовать в расходах на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома. На организацию была возложена обязанность по выплате истцу всей суммы недополученных им средств.Процессуальный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Руководство компании-должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено о применении штрафных санкций за неисполнение требований исполнительного документа в установленный срок, однако меры по погашению задолженности приняты не были.Дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как работник органа принудительно исполнения вышел на контакт с непосредственным учредителем юридического лица. Как только гражданин узнал, что его недвижимому имуществу грозит процедура описи и ареста, он лично явился в подразделение ведомства для получения платежного документа. В кратчайшие сроки вся сумма задолженности, включая исполнительский сбор в размере 28 тыс. рублей, была внесена на депозитный счет отдела судебных приставов. После перечисления денежных средств взыскателю исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.