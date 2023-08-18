Возрастное ограничение 18+

Персональные данные владельцев недвижимости смогут получать соседи по квартире, застройщики и участники долевого строительства

14.19 Пятница, 25 августа 2023
С 31 июля 2023 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Изменения касаются лиц, которые вправе получать сведения о персональных данных граждан в составе выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН).

Не так давно Управление Росреестра по Пермскому краю рассказывало, что персональные данные владельцев недвижимости стали доступны собственникам комнат в коммунальной квартире.

Теперь выписку из ЕГРН с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения владельца объекта недвижимости смогут получать:

- лица, которые наряду с указанным гражданином являются правообладателями иных комнат в квартире, при условии, что в ЕГРН содержатся сведения о расположении таких комнат в этой квартире, а также зарегистрированы права данных лиц на них;

- правообладатели (собственники, арендаторы) земельного участка в отношении гражданина, который является владельцем расположенных на этом земельном участке зданий, сооружений, помещений, машиномест, если информация о данных объектах имеется в ЕГРН. Ранее выписку из ЕГРН с персональными данными мог получить только собственник земельного участка и только в отношении здания, сооружения;

- застройщик об участнике долевого строительства по договору участия в долевом строительстве (далее – ДДУ) или договору об уступке прав требований по ДДУ, при условии, что застройщик является стороной по этому договору;

- участник долевого строительства по ДДУ в отношении гражданина, являющегося также участником (стороной сделки) по этому договору.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Рецидивисту, удерживающему девочку в квартире в Каменске-Уральском, предъявили обвинение
18 августа 2023
Рецидивист удерживал девочку в своей квартире в Каменске-Уральском
16 августа 2023
В Асбесте обнаружили троих детей в квартире с умершими родителями
22 августа 2023
Пансионат долечивания и реабилитации онкобольных детей открыли в Екатеринбурге
17 августа 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мероприятия ко Дню России пройдут во всех муниципалитетах Прикамья

Общее число зрителей и участников должно превысить 800 тысяч
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:19 Персональные данные владельцев недвижимости смогут получать соседи по квартире, застройщики и участники долевого строительства
14:16 Модель учёных ПНИПУ поможет бороться с парафиновыми отложениями в нефтяных скважинах
10:26 Судебные приставы конфисковали денежные средства у осужденного за совершение коррупционного преступления
15:00 Росреестр Прикамья разъясняет, какова судьба единственного жилья гражданина при банкротстве
14:57 Ученые Пермского Политеха рассказали, может ли растительное молоко полностью заменить коровье и почему производители не любят слово «напиток»
09:59 Пермские приставы-поисковики приняли участие во всероссийской Вахте Памяти -2023
13:46 Технология учёных Пермского Политеха поможет очистить реки и воздух от загрязнений предприятиями
13:45 Росреестр Прикамья разъясняет, что делать наследникам, если наследуемое имущество обременено арестом
11:01 ГУФССП по Пермскому краю: Исполнительные документы можно направить судебным приставам в электронной форме
14:31 Разработка студентов Пермского Политеха обеспечит качественный и надежный прием сигналов сотовой связи
14:29 Росреестр Прикамья разъясняет, можно ли держать сельскохозяйственных животных на земельных участках для ИЖС
10:15 Коневодческое хозяйство погасило многотысячные долги перед работниками
14:38 Ученые Пермского Политеха разработали уникальный высокоскоростной канал связи для мониторинга процесса бурения скважин
14:28 Росреестр Прикамья разъясняет, требуется ли согласие супруга покупателя на покупку квартиры
10:18 Налоговую задолженность пермячки поможет погасить иномарка
16:05 Юноши из Прикамья и другие участники слета «Гвардеец» получили в подарок часы от полпреда ПФО Игоря Комарова
14:12 В Пермском крае более 70 процентов сделок в новостройках совершаются в электронном виде
13:54 «Мусорный контейнер – наихудший вариант»: ученый Пермского Политеха рассказала, как перерабатывают одежду в России
13:33 Программа учёных ПНИПУ поможет своевременно отремонтировать трубопроводы
13:25 Персональные данные владельцев недвижимости теперь доступны собственникам комнат в коммунальной квартире
13:56 Влиять на производительность нефтяных насосов позволит разработка Пермского Политеха
Все новости
14:59 Губернатор Кожемяко объявил о введении ЧС федерального характера в Приморье
14:49 Губернатор Калужской области сообщил о сбитом беспилотнике
14:44 МВД: мужчина, напавший на девушку из-за коротких шорт, заключен под стражу
13:42 Пивоваренная компания Heineken продала российский бизнес за 1 евро
12:49 В Приморье из-за мощных ливней эвакуируют детские сады
11:51 Губернатор Калужской области Шапша сообщил о сбитой ПВО ракете
11:28 Кравцов: Россия «фактически» вошла в десятку лучших стран по качеству образования
17:26 На Челябинском цинковом заводе стартовала акция «Собери ребенка в школу»
16:58 Власти: в результате наезда машины на остановку в Калуге пострадали 10 человек
16:46 МВД: в Калуге машина влетела в автобусную остановку с людьми, есть пострадавшие
15:53 Четверть россиян заявили, что не тратят деньги на подготовку ребенка к школе
15:02 УФАС: в Ижевске реклама кофейни с храмом и чайником «оскорбила чувства верующих»
13:48 На мужчину, ударившего девушку из-за шорт, завели дело по статье об экстремизме
13:16 Из лагеря в Бурятии, где отравились 28 человек, вывозят детей
12:46 Суд в Москве на три месяца продлил арест журналисту Wall Street Journal Гершковичу
12:30 В Японии начали сбрасывать в Тихий океан воду с АЭС «Фукусима-1»
11:36 В России число пенсионеров снизилось на 400 тысяч человек
18:49 В Подмосковье задержали мужчину, ударившего девушку за ее внешний вид на пробежке
18:00 Индия первой в мире посадила космический аппарат на южном полюсе Луны
17:16 Саратовского депутата исключат из «Единой России» после слов о Путине и кофе
15:01 На патриотическое воспитание в РФ потратили вдвое больше, чем планировали
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK