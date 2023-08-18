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Персональные данные владельцев недвижимости смогут получать соседи по квартире, застройщики и участники долевого строительства
С 31 июля 2023 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Изменения касаются лиц, которые вправе получать сведения о персональных данных граждан в составе выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН).
Не так давно Управление Росреестра по Пермскому краю рассказывало, что персональные данные владельцев недвижимости стали доступны собственникам комнат в коммунальной квартире.
Теперь выписку из ЕГРН с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения владельца объекта недвижимости смогут получать:
- лица, которые наряду с указанным гражданином являются правообладателями иных комнат в квартире, при условии, что в ЕГРН содержатся сведения о расположении таких комнат в этой квартире, а также зарегистрированы права данных лиц на них;
- правообладатели (собственники, арендаторы) земельного участка в отношении гражданина, который является владельцем расположенных на этом земельном участке зданий, сооружений, помещений, машиномест, если информация о данных объектах имеется в ЕГРН. Ранее выписку из ЕГРН с персональными данными мог получить только собственник земельного участка и только в отношении здания, сооружения;
- застройщик об участнике долевого строительства по договору участия в долевом строительстве (далее – ДДУ) или договору об уступке прав требований по ДДУ, при условии, что застройщик является стороной по этому договору;
- участник долевого строительства по ДДУ в отношении гражданина, являющегося также участником (стороной сделки) по этому договору.
Не так давно Управление Росреестра по Пермскому краю рассказывало, что персональные данные владельцев недвижимости стали доступны собственникам комнат в коммунальной квартире.
Теперь выписку из ЕГРН с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения владельца объекта недвижимости смогут получать:
- лица, которые наряду с указанным гражданином являются правообладателями иных комнат в квартире, при условии, что в ЕГРН содержатся сведения о расположении таких комнат в этой квартире, а также зарегистрированы права данных лиц на них;
- правообладатели (собственники, арендаторы) земельного участка в отношении гражданина, который является владельцем расположенных на этом земельном участке зданий, сооружений, помещений, машиномест, если информация о данных объектах имеется в ЕГРН. Ранее выписку из ЕГРН с персональными данными мог получить только собственник земельного участка и только в отношении здания, сооружения;
- застройщик об участнике долевого строительства по договору участия в долевом строительстве (далее – ДДУ) или договору об уступке прав требований по ДДУ, при условии, что застройщик является стороной по этому договору;
- участник долевого строительства по ДДУ в отношении гражданина, являющегося также участником (стороной сделки) по этому договору.
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