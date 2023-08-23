Модель учёных ПНИПУ поможет бороться с парафиновыми отложениями в нефтяных скважинах

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Отложения парафина являются дорогостоящей проблемой при добыче нефти во многих странах мира. Ещё более актуальной она становится в условиях снижения запасов углеводородов и увеличения осложнений при добыче на месторождениях, переходящих на поздние стадии разработки. В результате происходит ухудшение технологических параметров добычи чёрного золота, а именно: повышение обводнённости продукции (большое количество воды), снижение забойного и пластового давления, изменение компонентного состава добываемого сырья и другие. Такая динамика показателей способствует более раннему образованию парафиновых отложений, поэтому ведётся поиск методов борьбы с ними, чтобы сократить затраты на добычу полезного ископаемого. Учёные Пермского Политеха создали эмпирическую модель парафинобразования при прохождении сырой нефти в скважине, которая поможет прогнозировать появление парафина и оптимизировать затраты на обслуживание скважин. Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда № 21-79-10403, а также в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».Статья с результатами исследования опубликована в журнале «Sustainability».Нефтяной парафин – это мазеподобная субстанция, состоящая из различных тяжёлых компонентов нефти. Он получается в результате охлаждения чёрного золота под воздействием более холодной окружающей среды в пристенном слое, где возникает температурный градиент. Довольно часто подобное вещество используется в электротехнической, пищевой, парфюмерной и других отраслях. Доля парафина в нефти может достигать 35%, что влечёт за собой осложнения при добыче сырья. Уже существуют модели по прогнозированию их образования, но они недостаточно эффективны, так как не учитывают множество факторов.– На основе лабораторных исследований нашей группой учёных разработана новая эмпирическая модель образования парафиновых отложений. В её основу положены результаты экспериментов, обводнённость продукции и технологические расчёты распределения условий образования отложений в нефтедобывающих станциях. Технология позволяет моделировать пространственно-временное распределение органических отложений по длине лифтовой колонны для оценки опасных участков и периодов очистки скважины от образовавшихся отложений. Всё это, в комплексе, даёт возможность значительно улучшить качество борьбы с парафиновыми образованиями, – рассказывает доцент кафедры нефтегазовых технологий ПНИПУ, кандидат технических наук Павел Илюшин.Лабораторные исследования политехники проводили на установке «Wax Flow Loop». Перед началом испытаний они охлаждали испытательную секцию, а исследуемую нефть нагревали чтобы создать температурный градиент и вызвать образование отложений. Всего в эксперименте участвовали несколько видов сырья. Внутренний диаметр тестового участка составляет 5,5 мм, длина - 1,3 м, толщина стенки - 0,89 мм. В результате учёные изучили значения температуры появления парафина, явления горячего и холодного потока и другие процессы, которые помогут прогнозировать и впоследствии успешно бороться с отложениями.– Также мы провели опытно-промышленные работы на 10 нефтяных скважинах. Использование данной методики для прогнозирования образования отложений в нефтескважинах в промышленных условиях показало, что она имеет высокую точность и позволяет оптимизировать существующие методы борьбы с парафинообразованиями, выбрать оптимальные методы и предотвратить аварийные ситуации, – говорит инженер Научно-образовательного центра «Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений» ПНИПУ Антон Козлов.Таким образом, разработанная учёными ПНИПУ модель образования парафиновых отложений позволит прогнозировать их появление, а также сократить расходы на удаление.