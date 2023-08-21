Возрастное ограничение 18+

Судебные приставы конфисковали денежные средства у осужденного за совершение коррупционного преступления

10.26 Пятница, 25 августа 2023
В июне текущего года ранее судимый и официально неработающий 44-летний житель Пермского края был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействия) в крупном размере».

В суде было установлено, что он пытался передать сотруднику УФСБ взятку в размере 200 тысяч рублей за прекращение доследственной проверки в отношении его супруги-индивидуального предпринимателя, подозреваемой в мошенничестве при сносе ветхих и аварийных домов по нацпроекту «Жилье и городская среда». Передача денег происходила под контролем оперативников ФСБ, и взяткодатель был задержан с поличным.

Гражданина приговорили к уголовному штрафу в размере 2 млн рублей. Также суд постановил конфисковать вещественные доказательства преступления - денежные средства в размере суммы взятки. Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по Пермскому краю.

Во исполнение требований исполнительного документа судебным приставом были изъяты 39 билетов Банка России номинальной стоимостью 5 тысяч рублей и 5 купюр номиналом в 1000 рублей. Денежные средства будут обращены в доход государства.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Свердловской области будут судить экс-начальника по контролю за оборотом наркотиков
21 августа 2023
Отец погибшего в Екатеринбурге шестилетнего Далера досрочно выйдет на свободу
22 августа 2023
Двух свердловчан осудили за незаконный оборот семи килограмм наркотиков
16 августа 2023
В уральской столице пенсионер «покатался» на такси за миллион рублей
22 августа 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мероприятия ко Дню России пройдут во всех муниципалитетах Прикамья

Общее число зрителей и участников должно превысить 800 тысяч
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
10:26 Судебные приставы конфисковали денежные средства у осужденного за совершение коррупционного преступления
15:00 Росреестр Прикамья разъясняет, какова судьба единственного жилья гражданина при банкротстве
14:57 Ученые Пермского Политеха рассказали, может ли растительное молоко полностью заменить коровье и почему производители не любят слово «напиток»
09:59 Пермские приставы-поисковики приняли участие во всероссийской Вахте Памяти -2023
13:46 Технология учёных Пермского Политеха поможет очистить реки и воздух от загрязнений предприятиями
13:45 Росреестр Прикамья разъясняет, что делать наследникам, если наследуемое имущество обременено арестом
11:01 ГУФССП по Пермскому краю: Исполнительные документы можно направить судебным приставам в электронной форме
14:31 Разработка студентов Пермского Политеха обеспечит качественный и надежный прием сигналов сотовой связи
14:29 Росреестр Прикамья разъясняет, можно ли держать сельскохозяйственных животных на земельных участках для ИЖС
10:15 Коневодческое хозяйство погасило многотысячные долги перед работниками
14:38 Ученые Пермского Политеха разработали уникальный высокоскоростной канал связи для мониторинга процесса бурения скважин
14:28 Росреестр Прикамья разъясняет, требуется ли согласие супруга покупателя на покупку квартиры
10:18 Налоговую задолженность пермячки поможет погасить иномарка
16:05 Юноши из Прикамья и другие участники слета «Гвардеец» получили в подарок часы от полпреда ПФО Игоря Комарова
14:12 В Пермском крае более 70 процентов сделок в новостройках совершаются в электронном виде
13:54 «Мусорный контейнер – наихудший вариант»: ученый Пермского Политеха рассказала, как перерабатывают одежду в России
13:33 Программа учёных ПНИПУ поможет своевременно отремонтировать трубопроводы
13:25 Персональные данные владельцев недвижимости теперь доступны собственникам комнат в коммунальной квартире
13:56 Влиять на производительность нефтяных насосов позволит разработка Пермского Политеха
13:53 В Росреестре Прикамья поясняют, сколько времени уйдет на регистрацию права собственности по договору купли-продажи квартиры
10:02 Задолженность по кредиту будет погашена из электронного кошелька должника
Все новости
11:51 Губернатор Калужской области Шапша сообщил о сбитой ПВО ракете
11:28 Кравцов: Россия «фактически» вошла в десятку лучших стран по качеству образования
17:26 На Челябинском цинковом заводе стартовала акция «Собери ребенка в школу»
16:58 Власти: в результате наезда машины на остановку в Калуге пострадали 10 человек
16:46 МВД: в Калуге машина влетела в автобусную остановку с людьми, есть пострадавшие
15:53 Четверть россиян заявили, что не тратят деньги на подготовку ребенка к школе
15:02 УФАС: в Ижевске реклама кофейни с храмом и чайником «оскорбила чувства верующих»
13:48 На мужчину, ударившего девушку из-за шорт, завели дело по статье об экстремизме
13:16 Из лагеря в Бурятии, где отравились 28 человек, вывозят детей
12:46 Суд в Москве на три месяца продлил арест журналисту Wall Street Journal Гершковичу
12:30 В Японии начали сбрасывать в Тихий океан воду с АЭС «Фукусима-1»
11:36 В России число пенсионеров снизилось на 400 тысяч человек
18:49 В Подмосковье задержали мужчину, ударившего девушку за ее внешний вид на пробежке
18:00 Индия первой в мире посадила космический аппарат на южном полюсе Луны
17:16 Саратовского депутата исключат из «Единой России» после слов о Путине и кофе
15:01 На патриотическое воспитание в РФ потратили вдвое больше, чем планировали
14:16 Пассажирский Boeing-737 после вылета в Сочи возвращается в Шереметьево из-за поломки
13:35 СМИ: Nestle с сентября повысит отпускные цены на детское питание
12:31 Депутат ГД: в Петербурге в ДТП погибли четверо военнослужащих Росгвардии
11:58 Фигуранты дела о смертельной экскурсии по подземным коллекторам в Москве не признали вину
11:29 Губернатор Гладков сообщил о трех погибших при обстреле санатория в селе Лавы
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK