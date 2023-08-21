Судебные приставы конфисковали денежные средства у осужденного за совершение коррупционного преступления

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В июне текущего года ранее судимый и официально неработающий 44-летний житель Пермского края был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействия) в крупном размере».В суде было установлено, что он пытался передать сотруднику УФСБ взятку в размере 200 тысяч рублей за прекращение доследственной проверки в отношении его супруги-индивидуального предпринимателя, подозреваемой в мошенничестве при сносе ветхих и аварийных домов по нацпроекту «Жилье и городская среда». Передача денег происходила под контролем оперативников ФСБ, и взяткодатель был задержан с поличным.Гражданина приговорили к уголовному штрафу в размере 2 млн рублей. Также суд постановил конфисковать вещественные доказательства преступления - денежные средства в размере суммы взятки. Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по Пермскому краю.Во исполнение требований исполнительного документа судебным приставом были изъяты 39 билетов Банка России номинальной стоимостью 5 тысяч рублей и 5 купюр номиналом в 1000 рублей. Денежные средства будут обращены в доход государства.