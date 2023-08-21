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Росреестр Прикамья разъясняет, какова судьба единственного жилья гражданина при банкротстве

15.00 Четверг, 24 августа 2023
По общему правилу все движимое и недвижимое имущество должника включается в конкурсную массу и подлежит реализации с торгов.

Однако, если жилое помещение (его часть) для гражданина-должника и членов его семьи, совместно с ним проживающих, является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, то оно подлежит исключению из конкурсной массы.

«Данное правило не распространяется на жилье, приобретенное с помощью ипотеки, - подчеркивает заместитель Управления Росреестра по Пермскому краю Наталья Носкова. - Даже в случае, если такое жилье является единственным, оно будет включено в конкурсную массу и продано независимо от того, кто в нем проживает».

С 24 июля 2023 законодатель закрепил порядок продажи жилья, которое было возвращено в конкурсную массу. При продаже такого жилья на торгах физическое лицо получает часть выручки в сумме, которую оно уплатило по сделке, а остальная часть выручки поступает в конкурсную массу. При этом физическое лицо вправе пользоваться жильем в течение месяца с момента получения выручки, но в судебном порядке этот срок может быть продлен по ходатайству заинтересованного лица. Сведения о сроке сохранения права пользования указываются в сообщении о продаже жилья и включаются в договор купли-продажи.

Физическое лицо может выкупить жилье с доплатой.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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