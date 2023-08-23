Возрастное ограничение 18+

Ученые Пермского Политеха рассказали, может ли растительное молоко полностью заменить коровье и почему производители не любят слово «напиток»

14.57 Четверг, 24 августа 2023
Согласно исследованию ученых МГУ, непереносимости лактозы могут быть подвержены 43% восточных славян, при этом в России лактазная недостаточность чаще всего встречается у жителей регионов Кавказа, а также республик Бурятии и Якутии. На замену коровьему молоку с лактозой пришел его менее аллергенный растительный аналог. О пользе и недостатках растительного молока рассказали ученые кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха. Заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга ПНИПУ Ольга Андреева, в свою очередь, рассказала, почему производители пытаются сохранить за растительным напитком статус «молока».

— Говоря научным языком, «растительное молоко» представляет собой мелкодисперсную искусственно созданную коллоидную систему, которая по внешнему виду и зачастую по составу приближена к коровьему молоку, — рассказывает биотехнолог Пермского Политеха Анна Портнова.

Если проще, то растительное молоко — это напиток, который получают путем водной вытяжки из измельченных злаков, семян, орехов.

Вообще, считают эксперты ПНИПУ, именно молоком растительный аналог назвать нельзя. Он обладает совсем другим составом и другими свойствами. В растительном напитке отсутствуют молочные альбумины и казеины — белки, из-за которых может быть аллергия или неусвоение в кишечнике. В отличие от молока животного происхождения «растительное молоко» содержит мало или не содержит вообще насыщенных жиров, исключением является только кокосовое молоко. Также в «растительном молоке» отсутствует лактоза (молочный сахар).

По словам экспертов Пермского Политеха, наиболее распространены следующие виды растительного молока:
- миндальное — богато витамином E, микроэлементами;
- соевое — богато белком и фитоэстрогенами;
- кокосовое — содержит много жира и мало белка;
- овсяное — достаточно питательное, содержит незаменимые аминокислоты и богато витаминами группы B;
- рисовое — богато крахмалом, содержит кальций и витамины.

Получить вытяжку можно из любых орехов (фундука, фисташек, кешью, пекана, кедровых) или злаков (гречки, ячменя, амаранта, проса), семян (тыквы, мака и др.).

По словам ученых Пермского Политеха, и альтернативное, и животное молоко содержат витамины и микроэлементы, но их состав и количество существенно различаются. Из-за искусственного производства «растительного молока» вещества из него усваиваются в человеческом организме хуже питательных составляющих из коровьего молока, отмечают биотехнологи. Для того чтобы довести «растительное молоко» до продукта, приближенного к коровьему молоку, применяют различные добавки, например, белоксодержащие и витамино-минеральные.

На растительный напиток переходят, прежде всего, люди с непереносимостью лактозы или иных компонентов животного молока. Эксперты Пермского Политеха отмечают, что в настоящее время наблюдается существенный рост аллергических заболеваний среди населения. Однозначного объяснения этому у ученых нет. Существует лишь несколько взаимодополняющих теорий:
- недоразвитие иммунной системы;
- повышение контактов с «химией» на улице, в быту, в пище и воде, доступность и увеличение потребления соков, газированной воды;
- погоня производителей и продавцов пищевых продуктов за прибылью: начиная с использования всевозможных удобрений и заканчивая обработкой продукта для цвета, для более длительного хранения и т.п.;
- дисбактериоз (нарушение состава микрофлоры кишечника) и другие заболевания кишечника;
- частые вирусные инфекции (ОРВИ и пр.);
- бесконтрольное самолечение лекарственными средствами, особенно антибиотиками.

Стоит ли человеку без аллергии переходить на растительное молоко? Биотехнологи Пермского Политеха считают, что причин для этого нет.

— Растительный напиток нельзя считать полноценной заменой настоящему. Коровье молоко — почти идеальный продукт, в котором в сбалансированных пропорциях содержится практически всё, что нужно организму: жиры, белки, углеводы, кальций, селен, рибофлавин, витамин В12 и пантотеновая кислота. О растительном молоке такого сказать нельзя. Например, в рисовом и кокосовом молоке практически нет белка, а тот, что есть, не похож по составу на «настоящий» молочный белок, — считает Анна Портнова.

Ольга Андреева, кандидат социологических наук и заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга ПНИПУ рассказывает, что в России растительное молоко набирает популярность последние 10 лет. Причин для этого несколько: уже упомянутая непереносимость лактозы и аллергия, обыкновенное желание пробовать новое и т.п. Отдельно стоит отметить моду на «экологичность».

— Сейчас в мире активно обсуждают производство продуктов животного происхождения. На экологии ощутимо сказываются парниковые выбросы от содержания животных, и считается, что негативное влияние от изготовления растительной продукции меньше, — объясняет маркетолог Пермского Политеха.

Эксперт рассказывает, что для молодого поколения экологичность имеет особое значение. Основные потребители растительного молока — это «зуммеры» и «миллениалы». Растительный напиток также популярен у приверженцев ЗОЖ, вегетарианцев и спортсменов.

Если в глазах потребителя обычное молоко уступает растительному, почему последнее до сих пор называют молоком? Ольга Андреева считает, что в этом заключается основная имиджевая проблема продукта.

— В русском языке есть слова, которые как бы занижают качество продукта. Когда мы слышим «напиток», то сразу думаем, что это, во-первых, что-то разведенное или содержащее меньшую концентрацию, во-вторых, ненатуральное или производное от натурального, — объясняет эксперт Пермского Политеха.

Производители стараются обыграть это в своих наименованиях, не используя слово «напиток». Хотя правильное название для альтернативного молока — именно «растительный напиток», или «напиток из растительного сырья», отмечает эксперт ПНИПУ. Только в 2023 году в России начали создавать ГОСТы и технические нормативы, единые для отрасли производства растительного молока. И в марте текущего года для питьевых продуктов из зерна, орехов и кокоса утвердили ГОСТ, согласно которому наименование должно содержать термин «напиток» и указывать на сырье для его производства.

— Вообще, в нашем сознании, особенно у взрослого поколения, молоко — это важный и ценный продукт. Поэтому использовать в названии растительного продукта производные от слова «молоко» является правильным решением. Это формирует образ полезного продукта, а польза выступает очень мощным двигателем продаж, — считает Ольга Андреева. — Таким образом поступили и в компании «Сады Придонья», создавшие бренд «Nemoloko». С одной стороны — это полезность, заключенная в молоке, а с другой — они честно заявляют, что их продукт молоком не является.

Основные производители растительного молока, представленные на внутреннем рынке, — отечественные. Сырье также выращивают на российских плантациях. Самыми популярными марками являются:
- «NeMoloko» от компании «Сады Придонья»: производят растительный продукт — молоко, йогурт, сметану — из овса (чаще всего), риса, гречки, миндаля, сои и кокоса.
- «HI!» от группы компаний «ЭФКО»: производят растительное молоко и йогурт на соевой основе с добавлением кокоса, миндаля или фундука. Кроме того, продвигают в России производство растительного мяса.
- «Alrpo» от «Данон Россия»: производят растительные напитки из кокоса, сои и миндаля. Есть линейка без сахара.
- «Green Milk» от «Союзпищепром»: производят растительные напитки на овсяной, рисовой и соевой основе.
Особенно стремительно рынок растительного молока развивался в 2017-2022 годах, а к 2021 году объем произведенной продукции ежегодно увеличился в четыре раза и достиг 57 тыс. тонн. В 2022-2023 годах потребление упало, в первую очередь, из-за сокращения расходов семей на вторичные товары. Но мировой рынок альтернативного молока устойчиво растет, отмечает эксперт Пермского Политеха.

Пищевая ценность растительного молока во многом зависит от сырья, из которого оно произведено. В нем содержатся витамины и микроэлементы, но специалисты рекомендуют вводить в рацион дополнительный источник белка, поскольку потребители растительного напитка могут его «недополучить». В этом отношении коровье молоко лидирует. Рынок продуктов растительного происхождения продолжает развиваться, и, вероятно, при улучшенной формуле и лучшей усваиваемости альтернативное молоко догонит животное.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Свердловская область заняла второе место по количеству ДТП с животными
23 августа 2023
В Свердловской области на 15 минут перекроют участок Пермского тракта
21 августа 2023
Площадь пожаров в свердловских лесах выросла до 227 гектаров
23 августа 2023
В Екатеринбурге перекроют улицу Автономных Республик и переулок Федорова
18 августа 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мероприятия ко Дню России пройдут во всех муниципалитетах Прикамья

Общее число зрителей и участников должно превысить 800 тысяч
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
15:00 Росреестр Прикамья разъясняет, какова судьба единственного жилья гражданина при банкротстве
14:57 Ученые Пермского Политеха рассказали, может ли растительное молоко полностью заменить коровье и почему производители не любят слово «напиток»
09:59 Пермские приставы-поисковики приняли участие во всероссийской Вахте Памяти -2023
13:46 Технология учёных Пермского Политеха поможет очистить реки и воздух от загрязнений предприятиями
13:45 Росреестр Прикамья разъясняет, что делать наследникам, если наследуемое имущество обременено арестом
11:01 ГУФССП по Пермскому краю: Исполнительные документы можно направить судебным приставам в электронной форме
14:31 Разработка студентов Пермского Политеха обеспечит качественный и надежный прием сигналов сотовой связи
14:29 Росреестр Прикамья разъясняет, можно ли держать сельскохозяйственных животных на земельных участках для ИЖС
10:15 Коневодческое хозяйство погасило многотысячные долги перед работниками
14:38 Ученые Пермского Политеха разработали уникальный высокоскоростной канал связи для мониторинга процесса бурения скважин
14:28 Росреестр Прикамья разъясняет, требуется ли согласие супруга покупателя на покупку квартиры
10:18 Налоговую задолженность пермячки поможет погасить иномарка
16:05 Юноши из Прикамья и другие участники слета «Гвардеец» получили в подарок часы от полпреда ПФО Игоря Комарова
14:12 В Пермском крае более 70 процентов сделок в новостройках совершаются в электронном виде
13:54 «Мусорный контейнер – наихудший вариант»: ученый Пермского Политеха рассказала, как перерабатывают одежду в России
13:33 Программа учёных ПНИПУ поможет своевременно отремонтировать трубопроводы
13:25 Персональные данные владельцев недвижимости теперь доступны собственникам комнат в коммунальной квартире
13:56 Влиять на производительность нефтяных насосов позволит разработка Пермского Политеха
13:53 В Росреестре Прикамья поясняют, сколько времени уйдет на регистрацию права собственности по договору купли-продажи квартиры
10:02 Задолженность по кредиту будет погашена из электронного кошелька должника
14:40 В июле жители Прикамья построили 814 домов
Все новости
16:58 Власти: в результате наезда машины на остановку в Калуге пострадали 10 человек
16:46 МВД: в Калуге машина влетела в автобусную остановку с людьми, есть пострадавшие
15:53 Четверть россиян заявили, что не тратят деньги на подготовку ребенка к школе
15:02 УФАС: в Ижевске реклама кофейни с храмом и чайником «оскорбила чувства верующих»
13:48 На мужчину, ударившего девушку из-за шорт, завели дело по статье об экстремизме
13:16 Из лагеря в Бурятии, где отравились 28 человек, вывозят детей
12:46 Суд в Москве на три месяца продлил арест журналисту Wall Street Journal Гершковичу
12:30 В Японии начали сбрасывать в Тихий океан воду с АЭС «Фукусима-1»
11:36 В России число пенсионеров снизилось на 400 тысяч человек
18:49 В Подмосковье задержали мужчину, ударившего девушку за ее внешний вид на пробежке
18:00 Индия первой в мире посадила космический аппарат на южном полюсе Луны
17:16 Саратовского депутата исключат из «Единой России» после слов о Путине и кофе
15:01 На патриотическое воспитание в РФ потратили вдвое больше, чем планировали
14:16 Пассажирский Boeing-737 после вылета в Сочи возвращается в Шереметьево из-за поломки
13:35 СМИ: Nestle с сентября повысит отпускные цены на детское питание
12:31 Депутат ГД: в Петербурге в ДТП погибли четверо военнослужащих Росгвардии
11:58 Фигуранты дела о смертельной экскурсии по подземным коллекторам в Москве не признали вину
11:29 Губернатор Гладков сообщил о трех погибших при обстреле санатория в селе Лавы
11:11 Росавиация сообщила о штатной работе московских аэропортов
10:58 В Минобороны сообщили о трех БПЛА, которые попытались атаковать Москву
18:33 На предприятии в Челябинске объяснили появление столба рыжего дыма
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK