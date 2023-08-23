Ученые Пермского Политеха рассказали, может ли растительное молоко полностью заменить коровье и почему производители не любят слово «напиток»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Согласно исследованию ученых МГУ, непереносимости лактозы могут быть подвержены 43% восточных славян, при этом в России лактазная недостаточность чаще всего встречается у жителей регионов Кавказа, а также республик Бурятии и Якутии. На замену коровьему молоку с лактозой пришел его менее аллергенный растительный аналог. О пользе и недостатках растительного молока рассказали ученые кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха. Заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга ПНИПУ Ольга Андреева, в свою очередь, рассказала, почему производители пытаются сохранить за растительным напитком статус «молока».— Говоря научным языком, «растительное молоко» представляет собой мелкодисперсную искусственно созданную коллоидную систему, которая по внешнему виду и зачастую по составу приближена к коровьему молоку, — рассказывает биотехнолог Пермского Политеха Анна Портнова.Если проще, то растительное молоко — это напиток, который получают путем водной вытяжки из измельченных злаков, семян, орехов.Вообще, считают эксперты ПНИПУ, именно молоком растительный аналог назвать нельзя. Он обладает совсем другим составом и другими свойствами. В растительном напитке отсутствуют молочные альбумины и казеины — белки, из-за которых может быть аллергия или неусвоение в кишечнике. В отличие от молока животного происхождения «растительное молоко» содержит мало или не содержит вообще насыщенных жиров, исключением является только кокосовое молоко. Также в «растительном молоке» отсутствует лактоза (молочный сахар).По словам экспертов Пермского Политеха, наиболее распространены следующие виды растительного молока:- миндальное — богато витамином E, микроэлементами;- соевое — богато белком и фитоэстрогенами;- кокосовое — содержит много жира и мало белка;- овсяное — достаточно питательное, содержит незаменимые аминокислоты и богато витаминами группы B;- рисовое — богато крахмалом, содержит кальций и витамины.Получить вытяжку можно из любых орехов (фундука, фисташек, кешью, пекана, кедровых) или злаков (гречки, ячменя, амаранта, проса), семян (тыквы, мака и др.).По словам ученых Пермского Политеха, и альтернативное, и животное молоко содержат витамины и микроэлементы, но их состав и количество существенно различаются. Из-за искусственного производства «растительного молока» вещества из него усваиваются в человеческом организме хуже питательных составляющих из коровьего молока, отмечают биотехнологи. Для того чтобы довести «растительное молоко» до продукта, приближенного к коровьему молоку, применяют различные добавки, например, белоксодержащие и витамино-минеральные.На растительный напиток переходят, прежде всего, люди с непереносимостью лактозы или иных компонентов животного молока. Эксперты Пермского Политеха отмечают, что в настоящее время наблюдается существенный рост аллергических заболеваний среди населения. Однозначного объяснения этому у ученых нет. Существует лишь несколько взаимодополняющих теорий:- недоразвитие иммунной системы;- повышение контактов с «химией» на улице, в быту, в пище и воде, доступность и увеличение потребления соков, газированной воды;- погоня производителей и продавцов пищевых продуктов за прибылью: начиная с использования всевозможных удобрений и заканчивая обработкой продукта для цвета, для более длительного хранения и т.п.;- дисбактериоз (нарушение состава микрофлоры кишечника) и другие заболевания кишечника;- частые вирусные инфекции (ОРВИ и пр.);- бесконтрольное самолечение лекарственными средствами, особенно антибиотиками.Стоит ли человеку без аллергии переходить на растительное молоко? Биотехнологи Пермского Политеха считают, что причин для этого нет.— Растительный напиток нельзя считать полноценной заменой настоящему. Коровье молоко — почти идеальный продукт, в котором в сбалансированных пропорциях содержится практически всё, что нужно организму: жиры, белки, углеводы, кальций, селен, рибофлавин, витамин В12 и пантотеновая кислота. О растительном молоке такого сказать нельзя. Например, в рисовом и кокосовом молоке практически нет белка, а тот, что есть, не похож по составу на «настоящий» молочный белок, — считает Анна Портнова.Ольга Андреева, кандидат социологических наук и заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга ПНИПУ рассказывает, что в России растительное молоко набирает популярность последние 10 лет. Причин для этого несколько: уже упомянутая непереносимость лактозы и аллергия, обыкновенное желание пробовать новое и т.п. Отдельно стоит отметить моду на «экологичность».— Сейчас в мире активно обсуждают производство продуктов животного происхождения. На экологии ощутимо сказываются парниковые выбросы от содержания животных, и считается, что негативное влияние от изготовления растительной продукции меньше, — объясняет маркетолог Пермского Политеха.Эксперт рассказывает, что для молодого поколения экологичность имеет особое значение. Основные потребители растительного молока — это «зуммеры» и «миллениалы». Растительный напиток также популярен у приверженцев ЗОЖ, вегетарианцев и спортсменов.Если в глазах потребителя обычное молоко уступает растительному, почему последнее до сих пор называют молоком? Ольга Андреева считает, что в этом заключается основная имиджевая проблема продукта.— В русском языке есть слова, которые как бы занижают качество продукта. Когда мы слышим «напиток», то сразу думаем, что это, во-первых, что-то разведенное или содержащее меньшую концентрацию, во-вторых, ненатуральное или производное от натурального, — объясняет эксперт Пермского Политеха.Производители стараются обыграть это в своих наименованиях, не используя слово «напиток». Хотя правильное название для альтернативного молока — именно «растительный напиток», или «напиток из растительного сырья», отмечает эксперт ПНИПУ. Только в 2023 году в России начали создавать ГОСТы и технические нормативы, единые для отрасли производства растительного молока. И в марте текущего года для питьевых продуктов из зерна, орехов и кокоса утвердили ГОСТ, согласно которому наименование должно содержать термин «напиток» и указывать на сырье для его производства.— Вообще, в нашем сознании, особенно у взрослого поколения, молоко — это важный и ценный продукт. Поэтому использовать в названии растительного продукта производные от слова «молоко» является правильным решением. Это формирует образ полезного продукта, а польза выступает очень мощным двигателем продаж, — считает Ольга Андреева. — Таким образом поступили и в компании «Сады Придонья», создавшие бренд «Nemoloko». С одной стороны — это полезность, заключенная в молоке, а с другой — они честно заявляют, что их продукт молоком не является.Основные производители растительного молока, представленные на внутреннем рынке, — отечественные. Сырье также выращивают на российских плантациях. Самыми популярными марками являются:- «NeMoloko» от компании «Сады Придонья»: производят растительный продукт — молоко, йогурт, сметану — из овса (чаще всего), риса, гречки, миндаля, сои и кокоса.- «HI!» от группы компаний «ЭФКО»: производят растительное молоко и йогурт на соевой основе с добавлением кокоса, миндаля или фундука. Кроме того, продвигают в России производство растительного мяса.- «Alrpo» от «Данон Россия»: производят растительные напитки из кокоса, сои и миндаля. Есть линейка без сахара.- «Green Milk» от «Союзпищепром»: производят растительные напитки на овсяной, рисовой и соевой основе.Особенно стремительно рынок растительного молока развивался в 2017-2022 годах, а к 2021 году объем произведенной продукции ежегодно увеличился в четыре раза и достиг 57 тыс. тонн. В 2022-2023 годах потребление упало, в первую очередь, из-за сокращения расходов семей на вторичные товары. Но мировой рынок альтернативного молока устойчиво растет, отмечает эксперт Пермского Политеха.Пищевая ценность растительного молока во многом зависит от сырья, из которого оно произведено. В нем содержатся витамины и микроэлементы, но специалисты рекомендуют вводить в рацион дополнительный источник белка, поскольку потребители растительного напитка могут его «недополучить». В этом отношении коровье молоко лидирует. Рынок продуктов растительного происхождения продолжает развиваться, и, вероятно, при улучшенной формуле и лучшей усваиваемости альтернативное молоко догонит животное.