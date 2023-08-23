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Ученые Пермского Политеха рассказали, может ли растительное молоко полностью заменить коровье и почему производители не любят слово «напиток»
Согласно исследованию ученых МГУ, непереносимости лактозы могут быть подвержены 43% восточных славян, при этом в России лактазная недостаточность чаще всего встречается у жителей регионов Кавказа, а также республик Бурятии и Якутии. На замену коровьему молоку с лактозой пришел его менее аллергенный растительный аналог. О пользе и недостатках растительного молока рассказали ученые кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха. Заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга ПНИПУ Ольга Андреева, в свою очередь, рассказала, почему производители пытаются сохранить за растительным напитком статус «молока».
— Говоря научным языком, «растительное молоко» представляет собой мелкодисперсную искусственно созданную коллоидную систему, которая по внешнему виду и зачастую по составу приближена к коровьему молоку, — рассказывает биотехнолог Пермского Политеха Анна Портнова.
Если проще, то растительное молоко — это напиток, который получают путем водной вытяжки из измельченных злаков, семян, орехов.
Вообще, считают эксперты ПНИПУ, именно молоком растительный аналог назвать нельзя. Он обладает совсем другим составом и другими свойствами. В растительном напитке отсутствуют молочные альбумины и казеины — белки, из-за которых может быть аллергия или неусвоение в кишечнике. В отличие от молока животного происхождения «растительное молоко» содержит мало или не содержит вообще насыщенных жиров, исключением является только кокосовое молоко. Также в «растительном молоке» отсутствует лактоза (молочный сахар).
По словам экспертов Пермского Политеха, наиболее распространены следующие виды растительного молока:
- миндальное — богато витамином E, микроэлементами;
- соевое — богато белком и фитоэстрогенами;
- кокосовое — содержит много жира и мало белка;
- овсяное — достаточно питательное, содержит незаменимые аминокислоты и богато витаминами группы B;
- рисовое — богато крахмалом, содержит кальций и витамины.
Получить вытяжку можно из любых орехов (фундука, фисташек, кешью, пекана, кедровых) или злаков (гречки, ячменя, амаранта, проса), семян (тыквы, мака и др.).
По словам ученых Пермского Политеха, и альтернативное, и животное молоко содержат витамины и микроэлементы, но их состав и количество существенно различаются. Из-за искусственного производства «растительного молока» вещества из него усваиваются в человеческом организме хуже питательных составляющих из коровьего молока, отмечают биотехнологи. Для того чтобы довести «растительное молоко» до продукта, приближенного к коровьему молоку, применяют различные добавки, например, белоксодержащие и витамино-минеральные.
На растительный напиток переходят, прежде всего, люди с непереносимостью лактозы или иных компонентов животного молока. Эксперты Пермского Политеха отмечают, что в настоящее время наблюдается существенный рост аллергических заболеваний среди населения. Однозначного объяснения этому у ученых нет. Существует лишь несколько взаимодополняющих теорий:
- недоразвитие иммунной системы;
- повышение контактов с «химией» на улице, в быту, в пище и воде, доступность и увеличение потребления соков, газированной воды;
- погоня производителей и продавцов пищевых продуктов за прибылью: начиная с использования всевозможных удобрений и заканчивая обработкой продукта для цвета, для более длительного хранения и т.п.;
- дисбактериоз (нарушение состава микрофлоры кишечника) и другие заболевания кишечника;
- частые вирусные инфекции (ОРВИ и пр.);
- бесконтрольное самолечение лекарственными средствами, особенно антибиотиками.
Стоит ли человеку без аллергии переходить на растительное молоко? Биотехнологи Пермского Политеха считают, что причин для этого нет.
— Растительный напиток нельзя считать полноценной заменой настоящему. Коровье молоко — почти идеальный продукт, в котором в сбалансированных пропорциях содержится практически всё, что нужно организму: жиры, белки, углеводы, кальций, селен, рибофлавин, витамин В12 и пантотеновая кислота. О растительном молоке такого сказать нельзя. Например, в рисовом и кокосовом молоке практически нет белка, а тот, что есть, не похож по составу на «настоящий» молочный белок, — считает Анна Портнова.
Ольга Андреева, кандидат социологических наук и заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга ПНИПУ рассказывает, что в России растительное молоко набирает популярность последние 10 лет. Причин для этого несколько: уже упомянутая непереносимость лактозы и аллергия, обыкновенное желание пробовать новое и т.п. Отдельно стоит отметить моду на «экологичность».
— Сейчас в мире активно обсуждают производство продуктов животного происхождения. На экологии ощутимо сказываются парниковые выбросы от содержания животных, и считается, что негативное влияние от изготовления растительной продукции меньше, — объясняет маркетолог Пермского Политеха.
Эксперт рассказывает, что для молодого поколения экологичность имеет особое значение. Основные потребители растительного молока — это «зуммеры» и «миллениалы». Растительный напиток также популярен у приверженцев ЗОЖ, вегетарианцев и спортсменов.
Если в глазах потребителя обычное молоко уступает растительному, почему последнее до сих пор называют молоком? Ольга Андреева считает, что в этом заключается основная имиджевая проблема продукта.
— В русском языке есть слова, которые как бы занижают качество продукта. Когда мы слышим «напиток», то сразу думаем, что это, во-первых, что-то разведенное или содержащее меньшую концентрацию, во-вторых, ненатуральное или производное от натурального, — объясняет эксперт Пермского Политеха.
Производители стараются обыграть это в своих наименованиях, не используя слово «напиток». Хотя правильное название для альтернативного молока — именно «растительный напиток», или «напиток из растительного сырья», отмечает эксперт ПНИПУ. Только в 2023 году в России начали создавать ГОСТы и технические нормативы, единые для отрасли производства растительного молока. И в марте текущего года для питьевых продуктов из зерна, орехов и кокоса утвердили ГОСТ, согласно которому наименование должно содержать термин «напиток» и указывать на сырье для его производства.
— Вообще, в нашем сознании, особенно у взрослого поколения, молоко — это важный и ценный продукт. Поэтому использовать в названии растительного продукта производные от слова «молоко» является правильным решением. Это формирует образ полезного продукта, а польза выступает очень мощным двигателем продаж, — считает Ольга Андреева. — Таким образом поступили и в компании «Сады Придонья», создавшие бренд «Nemoloko». С одной стороны — это полезность, заключенная в молоке, а с другой — они честно заявляют, что их продукт молоком не является.
Основные производители растительного молока, представленные на внутреннем рынке, — отечественные. Сырье также выращивают на российских плантациях. Самыми популярными марками являются:
- «NeMoloko» от компании «Сады Придонья»: производят растительный продукт — молоко, йогурт, сметану — из овса (чаще всего), риса, гречки, миндаля, сои и кокоса.
- «HI!» от группы компаний «ЭФКО»: производят растительное молоко и йогурт на соевой основе с добавлением кокоса, миндаля или фундука. Кроме того, продвигают в России производство растительного мяса.
- «Alrpo» от «Данон Россия»: производят растительные напитки из кокоса, сои и миндаля. Есть линейка без сахара.
- «Green Milk» от «Союзпищепром»: производят растительные напитки на овсяной, рисовой и соевой основе.
Особенно стремительно рынок растительного молока развивался в 2017-2022 годах, а к 2021 году объем произведенной продукции ежегодно увеличился в четыре раза и достиг 57 тыс. тонн. В 2022-2023 годах потребление упало, в первую очередь, из-за сокращения расходов семей на вторичные товары. Но мировой рынок альтернативного молока устойчиво растет, отмечает эксперт Пермского Политеха.
Пищевая ценность растительного молока во многом зависит от сырья, из которого оно произведено. В нем содержатся витамины и микроэлементы, но специалисты рекомендуют вводить в рацион дополнительный источник белка, поскольку потребители растительного напитка могут его «недополучить». В этом отношении коровье молоко лидирует. Рынок продуктов растительного происхождения продолжает развиваться, и, вероятно, при улучшенной формуле и лучшей усваиваемости альтернативное молоко догонит животное.
— Говоря научным языком, «растительное молоко» представляет собой мелкодисперсную искусственно созданную коллоидную систему, которая по внешнему виду и зачастую по составу приближена к коровьему молоку, — рассказывает биотехнолог Пермского Политеха Анна Портнова.
Если проще, то растительное молоко — это напиток, который получают путем водной вытяжки из измельченных злаков, семян, орехов.
Вообще, считают эксперты ПНИПУ, именно молоком растительный аналог назвать нельзя. Он обладает совсем другим составом и другими свойствами. В растительном напитке отсутствуют молочные альбумины и казеины — белки, из-за которых может быть аллергия или неусвоение в кишечнике. В отличие от молока животного происхождения «растительное молоко» содержит мало или не содержит вообще насыщенных жиров, исключением является только кокосовое молоко. Также в «растительном молоке» отсутствует лактоза (молочный сахар).
По словам экспертов Пермского Политеха, наиболее распространены следующие виды растительного молока:
- миндальное — богато витамином E, микроэлементами;
- соевое — богато белком и фитоэстрогенами;
- кокосовое — содержит много жира и мало белка;
- овсяное — достаточно питательное, содержит незаменимые аминокислоты и богато витаминами группы B;
- рисовое — богато крахмалом, содержит кальций и витамины.
Получить вытяжку можно из любых орехов (фундука, фисташек, кешью, пекана, кедровых) или злаков (гречки, ячменя, амаранта, проса), семян (тыквы, мака и др.).
По словам ученых Пермского Политеха, и альтернативное, и животное молоко содержат витамины и микроэлементы, но их состав и количество существенно различаются. Из-за искусственного производства «растительного молока» вещества из него усваиваются в человеческом организме хуже питательных составляющих из коровьего молока, отмечают биотехнологи. Для того чтобы довести «растительное молоко» до продукта, приближенного к коровьему молоку, применяют различные добавки, например, белоксодержащие и витамино-минеральные.
На растительный напиток переходят, прежде всего, люди с непереносимостью лактозы или иных компонентов животного молока. Эксперты Пермского Политеха отмечают, что в настоящее время наблюдается существенный рост аллергических заболеваний среди населения. Однозначного объяснения этому у ученых нет. Существует лишь несколько взаимодополняющих теорий:
- недоразвитие иммунной системы;
- повышение контактов с «химией» на улице, в быту, в пище и воде, доступность и увеличение потребления соков, газированной воды;
- погоня производителей и продавцов пищевых продуктов за прибылью: начиная с использования всевозможных удобрений и заканчивая обработкой продукта для цвета, для более длительного хранения и т.п.;
- дисбактериоз (нарушение состава микрофлоры кишечника) и другие заболевания кишечника;
- частые вирусные инфекции (ОРВИ и пр.);
- бесконтрольное самолечение лекарственными средствами, особенно антибиотиками.
Стоит ли человеку без аллергии переходить на растительное молоко? Биотехнологи Пермского Политеха считают, что причин для этого нет.
— Растительный напиток нельзя считать полноценной заменой настоящему. Коровье молоко — почти идеальный продукт, в котором в сбалансированных пропорциях содержится практически всё, что нужно организму: жиры, белки, углеводы, кальций, селен, рибофлавин, витамин В12 и пантотеновая кислота. О растительном молоке такого сказать нельзя. Например, в рисовом и кокосовом молоке практически нет белка, а тот, что есть, не похож по составу на «настоящий» молочный белок, — считает Анна Портнова.
Ольга Андреева, кандидат социологических наук и заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга ПНИПУ рассказывает, что в России растительное молоко набирает популярность последние 10 лет. Причин для этого несколько: уже упомянутая непереносимость лактозы и аллергия, обыкновенное желание пробовать новое и т.п. Отдельно стоит отметить моду на «экологичность».
— Сейчас в мире активно обсуждают производство продуктов животного происхождения. На экологии ощутимо сказываются парниковые выбросы от содержания животных, и считается, что негативное влияние от изготовления растительной продукции меньше, — объясняет маркетолог Пермского Политеха.
Эксперт рассказывает, что для молодого поколения экологичность имеет особое значение. Основные потребители растительного молока — это «зуммеры» и «миллениалы». Растительный напиток также популярен у приверженцев ЗОЖ, вегетарианцев и спортсменов.
Если в глазах потребителя обычное молоко уступает растительному, почему последнее до сих пор называют молоком? Ольга Андреева считает, что в этом заключается основная имиджевая проблема продукта.
— В русском языке есть слова, которые как бы занижают качество продукта. Когда мы слышим «напиток», то сразу думаем, что это, во-первых, что-то разведенное или содержащее меньшую концентрацию, во-вторых, ненатуральное или производное от натурального, — объясняет эксперт Пермского Политеха.
Производители стараются обыграть это в своих наименованиях, не используя слово «напиток». Хотя правильное название для альтернативного молока — именно «растительный напиток», или «напиток из растительного сырья», отмечает эксперт ПНИПУ. Только в 2023 году в России начали создавать ГОСТы и технические нормативы, единые для отрасли производства растительного молока. И в марте текущего года для питьевых продуктов из зерна, орехов и кокоса утвердили ГОСТ, согласно которому наименование должно содержать термин «напиток» и указывать на сырье для его производства.
— Вообще, в нашем сознании, особенно у взрослого поколения, молоко — это важный и ценный продукт. Поэтому использовать в названии растительного продукта производные от слова «молоко» является правильным решением. Это формирует образ полезного продукта, а польза выступает очень мощным двигателем продаж, — считает Ольга Андреева. — Таким образом поступили и в компании «Сады Придонья», создавшие бренд «Nemoloko». С одной стороны — это полезность, заключенная в молоке, а с другой — они честно заявляют, что их продукт молоком не является.
Основные производители растительного молока, представленные на внутреннем рынке, — отечественные. Сырье также выращивают на российских плантациях. Самыми популярными марками являются:
- «NeMoloko» от компании «Сады Придонья»: производят растительный продукт — молоко, йогурт, сметану — из овса (чаще всего), риса, гречки, миндаля, сои и кокоса.
- «HI!» от группы компаний «ЭФКО»: производят растительное молоко и йогурт на соевой основе с добавлением кокоса, миндаля или фундука. Кроме того, продвигают в России производство растительного мяса.
- «Alrpo» от «Данон Россия»: производят растительные напитки из кокоса, сои и миндаля. Есть линейка без сахара.
- «Green Milk» от «Союзпищепром»: производят растительные напитки на овсяной, рисовой и соевой основе.
Особенно стремительно рынок растительного молока развивался в 2017-2022 годах, а к 2021 году объем произведенной продукции ежегодно увеличился в четыре раза и достиг 57 тыс. тонн. В 2022-2023 годах потребление упало, в первую очередь, из-за сокращения расходов семей на вторичные товары. Но мировой рынок альтернативного молока устойчиво растет, отмечает эксперт Пермского Политеха.
Пищевая ценность растительного молока во многом зависит от сырья, из которого оно произведено. В нем содержатся витамины и микроэлементы, но специалисты рекомендуют вводить в рацион дополнительный источник белка, поскольку потребители растительного напитка могут его «недополучить». В этом отношении коровье молоко лидирует. Рынок продуктов растительного происхождения продолжает развиваться, и, вероятно, при улучшенной формуле и лучшей усваиваемости альтернативное молоко догонит животное.
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