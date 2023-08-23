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Пермские приставы-поисковики приняли участие во всероссийской Вахте Памяти -2023

09.59 Четверг, 24 августа 2023
Члены поискового отряда имени Леонида Голева, действующего при Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю, приняли участие во всероссийской Вахте Памяти.

10 дней судебные приставы разыскивали и поднимали останки павших воинов. Плечом к плечу на полях Волгоградской области трудились сотрудники ГУФССП России по Пермскому краю с коллегами из Волгограда, Калмыкии, Тюмени, Пензы и Ижевска, чтобы увековечить память о защитниках Родины.

Всероссийская Вахта Памяти Федеральной службы судебных приставов «Донской фронт. Операция «Уран» проходила в Городищенском районе Волгоградской области. Во время Великой Отечественной Войны в этой местности прошла наступательная операция, ставшая частью Сталинградской битвы и позволившая переломить ход боевых действий в пользу Красной Армии. В бескрайних степях нашли последний приют множество людей, павших в борьбе с фашизмом.

Пермские поисковики в составе сводного отряда из разных регионов России за время вахты подняли из волгоградской земли останки 8 защитников Родины и нашли смертный медальон. Эта находка имеет первоочередное значение в идентификации личности погибших на поле боя. Медальон незамедлительно был передан специалистам для экспертизы, результаты которой будут с нетерпением ожидать волонтеры. Для них известие о том, что удалось установить данные найденного бойца, имеет большое значение. Ведь это значит, что часы работы под палящим солнцем были проведены не зря и благодаря их труду где-то, в необъятной России, родственники героя узнают о судьбе близкого человека, отдавшего свою жизнь во имя Великой Победы.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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