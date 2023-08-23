Пермские приставы-поисковики приняли участие во всероссийской Вахте Памяти -2023

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Члены поискового отряда имени Леонида Голева, действующего при Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю, приняли участие во всероссийской Вахте Памяти.10 дней судебные приставы разыскивали и поднимали останки павших воинов. Плечом к плечу на полях Волгоградской области трудились сотрудники ГУФССП России по Пермскому краю с коллегами из Волгограда, Калмыкии, Тюмени, Пензы и Ижевска, чтобы увековечить память о защитниках Родины.Всероссийская Вахта Памяти Федеральной службы судебных приставов «Донской фронт. Операция «Уран» проходила в Городищенском районе Волгоградской области. Во время Великой Отечественной Войны в этой местности прошла наступательная операция, ставшая частью Сталинградской битвы и позволившая переломить ход боевых действий в пользу Красной Армии. В бескрайних степях нашли последний приют множество людей, павших в борьбе с фашизмом.Пермские поисковики в составе сводного отряда из разных регионов России за время вахты подняли из волгоградской земли останки 8 защитников Родины и нашли смертный медальон. Эта находка имеет первоочередное значение в идентификации личности погибших на поле боя. Медальон незамедлительно был передан специалистам для экспертизы, результаты которой будут с нетерпением ожидать волонтеры. Для них известие о том, что удалось установить данные найденного бойца, имеет большое значение. Ведь это значит, что часы работы под палящим солнцем были проведены не зря и благодаря их труду где-то, в необъятной России, родственники героя узнают о судьбе близкого человека, отдавшего свою жизнь во имя Великой Победы.