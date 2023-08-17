Технология учёных Пермского Политеха поможет очистить реки и воздух от загрязнений предприятиями

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Загрязнение рек является одной из главных экологических проблем во всём мире. В различные водоёмы могут попадать отходы промышленных предприятий, топливо от речных судов и любой другой мусор. Химические вещества (фенол, пестициды, кислоты), которые попадают в воду, могут вызвать у людей отравление, раздражение слизистых оболочек, ожоги кожи и другие последствия. Также от них страдают флора и фауна, поэтому очистка рек, прудов и озёр является важной задачей. Учёные Пермского Политеха разработали новый композит для производства гранулированного активированного угля, который поможет очистить водоёмы от загрязнений. Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».Учёными ПНИПУ получен патент Российской Федерации на композицию для получения гранулированного активированного угля № 2798609.Надежным и экономичным способом удаления органических веществ из водоёмов является применение сорбционных фильтров с гранулированным активным углем. Они, независимо от колебания уровня загрязнения воды, являются постоянно действующим барьером по отношению ко многим органическим загрязнениям. Уголь хорошо сорбирует фенолы, большинство нефтепродуктов и другие канцерогенные вещества. Уже существуют технологии производства подобных очищающих материалов, но они либо дорогие, либо трудоёмкие в плане производства. По словам политехников, исправить ситуацию может гранулированный активированный уголь, полученный на основе разработанного в университете композита, содержащего каменный уголь, нефтяной кокс и связующее на основе нефтепродуктов.– Наша технология отличается от аналогов тем, что мы вводим в состав сырья для получения сорбента, помимо традиционного каменного угля, еще и крупнотоннажный продукт нефтепереработки – нефтяной кокс. Использование указанного состава компонентов в композиции для производства гранулированного активированного угля позволит получить адсорбент со стабильно высокой удельной площадью поверхности и сорбционными свойствами, – рассказывает доцент кафедры химических технологий ПНИПУ, кандидат технических наук Антон Ширкунов.В составе предлагаемой политехниками композиции для получения гранулированного активированного угля использованы следующие компоненты: слабоспекающийся каменный уголь, нефтяной кокс и композиционное связующее из смеси тяжелого газойля коксования и гудрона в соотношении 1:1. Композит данного состава получают путем перемешивания компонентов в лопастном смесителе и гранулирования в грануляторе. Затем полученные гранулы сушат и активируют. Активный уголь на основе нефтяного кокса обладает необходимыми характеристиками, близкими к типовым промышленным образцам углеродных сорбентов, и может быть использован не только для очистки воды, но и отходящих газов химических предприятий.Таким образом, технология учёных ПНИПУ поможет качественнее очищать воду и воздух от загрязнения транспортом и промышленными предприятиями, например, нефтеперерабатывающих, химических и других отраслей. Кроме того, разработка поспособствует улучшению экологической обстановки в нашей стране, а также сохранению флоры и фауны в реках.