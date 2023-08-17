Росреестр Прикамья разъясняет, что делать наследникам, если наследуемое имущество обременено арестом

Марина Осипова © Вечерние ведомости

«Наличие ареста (запрета), наложенного на объект недвижимости, не препятствует вступлению в наследство и регистрации права собственности за наследником на такие объекты, - комментирует ситуацию начальник отдела регистрации арестов Управления Росреестра по Пермскому краю Инесса Макарова. - После регистрации прав на наследуемое имущество наследник должен обратиться в орган, который принял решение об аресте, для решения вопроса о прекращении ограничений».Вместе с тем наследник может урегулировать вопрос о снятии ареста до получения свидетельства о праве на наследство. Сначала нужно обратиться к нотариусу, открывшему наследственное дело. Нотариус вправе запросить из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) копию документа, на основании которого в ЕГРН внесены сведения об аресте или запрете. В документе указан орган, который установил запрет. Далее наследник обращается в этот уполномоченный орган для решения вопроса о прекращении ареста/запрета до получения свидетельства о праве на наследство. Для процедуры снятия обременения необходимо устранить причины, которые привели к аресту имущества.После принятия решения о снятии ареста составляется исполнительный лист и направляется судебному приставу-исполнителю. После вступления решения суда в законную силу и внесения сведений в ЕГРН арест с имущества снимается.В результате свидетельство о праве на наследство и выписка из ЕГРН о регистрации права собственности на объект будут выданы без указания ограничений в виде ареста или запрета.