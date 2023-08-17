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ГУФССП по Пермскому краю: Исполнительные документы можно направить судебным приставам в электронной форме
Современные технологии меняют нашу жизнь. Если раньше мы не могли обойтись без бумажной версии документа, то уже сейчас в нём нет необходимости. Он может быть с лёгкостью представлен в цифровой форме.
Обмен электронными документами активно ведеться между судами Пермского края и подразделения региональной Службы судебных приставов. На данный момент, в рамках информационного взаимодействия между ФССП России и Судебным департаментом при Верховном суде Российской Федерации обеспечена возможность направления на принудительное исполнение в территориальные органы ФССП России исполнительных документов в электронном виде посредством системы межведомственного электронного взаимодействия.
Для направления судом на принудительное исполнение в ФССП России исполнительного документа в электронном виде взыскателю достаточно указать об этом в заявлении на выдачу исполнительного документа.
Это ускоряет процедуру поступления на принудительное исполнение исполнительных документов, снижает риски подделки и утраты исполнительных документов, а также появление связанных с человеческим фактором фактических ошибок. Кроме того, минимизируются расходы взыскателей на оплату заказной корреспонденции.
Также необходимо отметить, что извещения и копии постановлений по исполнительному производству, уведомления о совершаемых исполнительных действиях и принимаемых мерах принудительного исполнения в форме электронного документа могут быть направлены лицу, участвующему в исполнительном производстве, посредством личного кабинета на портале Госуслуг при наличии согласия лица на получение таких документов. Все уведомления в рамках одного исполнительного производства можно просмотреть, открыв любое уведомление по номеру конкретного исполнительного производства.
Обмен электронными документами активно ведеться между судами Пермского края и подразделения региональной Службы судебных приставов. На данный момент, в рамках информационного взаимодействия между ФССП России и Судебным департаментом при Верховном суде Российской Федерации обеспечена возможность направления на принудительное исполнение в территориальные органы ФССП России исполнительных документов в электронном виде посредством системы межведомственного электронного взаимодействия.
Для направления судом на принудительное исполнение в ФССП России исполнительного документа в электронном виде взыскателю достаточно указать об этом в заявлении на выдачу исполнительного документа.
Это ускоряет процедуру поступления на принудительное исполнение исполнительных документов, снижает риски подделки и утраты исполнительных документов, а также появление связанных с человеческим фактором фактических ошибок. Кроме того, минимизируются расходы взыскателей на оплату заказной корреспонденции.
Также необходимо отметить, что извещения и копии постановлений по исполнительному производству, уведомления о совершаемых исполнительных действиях и принимаемых мерах принудительного исполнения в форме электронного документа могут быть направлены лицу, участвующему в исполнительном производстве, посредством личного кабинета на портале Госуслуг при наличии согласия лица на получение таких документов. Все уведомления в рамках одного исполнительного производства можно просмотреть, открыв любое уведомление по номеру конкретного исполнительного производства.
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