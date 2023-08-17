Коневодческое хозяйство погасило многотысячные долги перед работниками

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Акционерное общество «Племенной конный завод «Куединский» после применения ряда мер принудительного исполнения погасило перед 18 сотрудниками задолженность по заработной плате. Кроме того, работники получили компенсацию за каждый день просрочки в выплате вознаграждения за проделанный труд. Общая сумма взысканных средств составила порядка полумиллиона рублей.Сводное исполнительное производство находилось на исполнении в отделении судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Представители организации-должника были своевременно уведомлены о возбуждении исполнительных производств, но в срок, установленный для добровольного исполнения, обязательства перед взыскателями не исполнили.В целях принудительного взыскания задолженностей судебным приставом-исполнителем была проведена проверка имущественного положения компании. Было установлено, что в собственности должника имеется транспортное средство LADA GRANTA, на которое был наложен арест. Автомобиль был реализован, а вырученные средства переведены взыскателям в счет уплаты имеющейся задолженности. Также сотрудник ведомства обратил взыскание на денежные средства юридического лица, находящиеся на его дебиторских счетах.Принятые судебным приставом меры побудили должника оплатить оставшуюся сумму задолженности. Денежные средства уже перечислены взыскателям, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.