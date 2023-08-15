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Росреестр Прикамья разъясняет, требуется ли согласие супруга покупателя на покупку квартиры
Заключаем договор купли-продажи квартиры. Нужно ли предоставлять нотариальное согласие супруги покупателя на покупку, если покупатель находится в браке?
Отвечает начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Пермскому краю Марина Суворова.
Нотариальное согласие супруга требуется для заключения одним из супругов:
- сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации;
- сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма;
- сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации.
Данные требования установлены п.3 ст.35 Семейного кодекса РФ.
Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки.
Таким образом, если договор купли-продажи квартиры заключается в простой письменной форме, то согласие супруга покупателя на покупку квартиры не требуется.
На такую сделку требуется нотариально удостоверенное согласие супруга продавца, если продавец квартиры состоит в браке и квартира находится в их общей совместной собственности, даже если титульным собственником является только один из супругов (если в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения только об одном из супругов в качестве собственника).
Отвечает начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Пермскому краю Марина Суворова.
Нотариальное согласие супруга требуется для заключения одним из супругов:
- сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации;
- сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма;
- сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации.
Данные требования установлены п.3 ст.35 Семейного кодекса РФ.
Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки.
Таким образом, если договор купли-продажи квартиры заключается в простой письменной форме, то согласие супруга покупателя на покупку квартиры не требуется.
На такую сделку требуется нотариально удостоверенное согласие супруга продавца, если продавец квартиры состоит в браке и квартира находится в их общей совместной собственности, даже если титульным собственником является только один из супругов (если в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения только об одном из супругов в качестве собственника).
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