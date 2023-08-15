Возрастное ограничение 18+

Росреестр Прикамья разъясняет, требуется ли согласие супруга покупателя на покупку квартиры

14.28 Понедельник, 21 августа 2023
Заключаем договор купли-продажи квартиры. Нужно ли предоставлять нотариальное согласие супруги покупателя на покупку, если покупатель находится в браке?

Отвечает начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Пермскому краю Марина Суворова.

Нотариальное согласие супруга требуется для заключения одним из супругов:
- сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации;
- сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма;
- сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации.

Данные требования установлены п.3 ст.35 Семейного кодекса РФ.

Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки.

Таким образом, если договор купли-продажи квартиры заключается в простой письменной форме, то согласие супруга покупателя на покупку квартиры не требуется.

На такую сделку требуется нотариально удостоверенное согласие супруга продавца, если продавец квартиры состоит в браке и квартира находится в их общей совместной собственности, даже если титульным собственником является только один из супругов (если в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения только об одном из супругов в качестве собственника).

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Екатеринбуржца осудили за покушение на убийство покупателя круглосуточного магазина
15 августа 2023
Куйвашев поручил главе Первоуральска лично обойти квартиры с грязной водой
15 августа 2023
Пожилой екатеринбуржец и его кот погибли в пожаре
14 августа 2023
В Екатеринбурге на 16% подскочила стоимость арендного жилья
21 августа 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мероприятия ко Дню России пройдут во всех муниципалитетах Прикамья

Общее число зрителей и участников должно превысить 800 тысяч
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:38 Ученые Пермского Политеха разработали уникальный высокоскоростной канал связи для мониторинга процесса бурения скважин
14:28 Росреестр Прикамья разъясняет, требуется ли согласие супруга покупателя на покупку квартиры
10:18 Налоговую задолженность пермячки поможет погасить иномарка
16:05 Юноши из Прикамья и другие участники слета «Гвардеец» получили в подарок часы от полпреда ПФО Игоря Комарова
14:12 В Пермском крае более 70 процентов сделок в новостройках совершаются в электронном виде
13:54 «Мусорный контейнер – наихудший вариант»: ученый Пермского Политеха рассказала, как перерабатывают одежду в России
13:33 Программа учёных ПНИПУ поможет своевременно отремонтировать трубопроводы
13:25 Персональные данные владельцев недвижимости теперь доступны собственникам комнат в коммунальной квартире
13:56 Влиять на производительность нефтяных насосов позволит разработка Пермского Политеха
13:53 В Росреестре Прикамья поясняют, сколько времени уйдет на регистрацию права собственности по договору купли-продажи квартиры
10:02 Задолженность по кредиту будет погашена из электронного кошелька должника
14:40 В июле жители Прикамья построили 814 домов
14:30 Модель ученых Пермского Политеха позволит оптимизировать работу добывающих скважин в режиме реального времени
10:07 Судебные приставы добились от жительницы Добрянки выплаты уголовного штрафа
14:03 Прикамский Росреестр в этом году зарегистрировал более 4 тысяч объектов по экстерриториальному принципу
12:14 В Управлении ФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
10:25 Прикамцы заплатили порядка 2 млн 850 тыс. рублей алиментов, чтобы избежать уголовной ответственности
10:27 Судебные приставы выловили должника по алиментам из пруда и доставили к мировому судье
10:05 Сотрудниками надзорных органов приостановлена деятельность незаконного ломбарда
10:01 После ограничения в правах недобросовестный подрядчик выплатил материальный ущерб от совершенного им преступления
12:09 Благодаря судебным приставам были выплачены многотысячные компенсации морального вреда
Все новости
12:39 МЧС: в Подмосковье площадь пожара на складе выросла до 2000 квадратных метров
12:12 Губернатор Московской области сообщил о пострадавших при падении дрона
12:04 В Воронежской области у человека обнаружена сибирская язва, на территории введен карантин
11:37 Главред RT Симоньян сообщила, что сбитый ПВО беспилотник упал на соседней улице
11:23 Росавиация: 45 рейсов, следовавших в Москву, перенаправили на запасные аэропорты
10:39 Аэропорты Москвы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов на фоне сообщений о дронах
18:41 МВД: в Якутии уволили полицейского начальника из-за поддельного диплома
18:03 Депутаты Красноярска предложили проверять психическое здоровье всех, кто избирается во власть
17:12 РПЦ: икону Феофана Грека передадут из Третьяковки в московский монастырь
16:34 Мосгорсуд ликвидировал Сахаровский центр*
16:26 В Белгороде полиция увезла мигрантов с овощного рынка в военкомат
16:05 В Великих Луках епархия проводит проверку после открытия памятника Сталину
14:10 Минфин: 99% онлайн-продаж алкоголя в РФ приходятся на продавцов без лицензии
12:57 Россельхознадзор обсудит с ЮАР импорт бегемотов, слонов и жирафов
11:58 Глава Дагестана на фоне массовых протестов заявил о «немыслимом» износе сетей
11:02 В Усть-Илимске произошел крупный пожар в гипермаркете «Экономия»
10:25 Собянин сообщил об очередном беспилотнике в Москве
18:03 Сенатор Клишас в очередной раз выступил с критикой МВД
17:13 В Лесозаводске задержан 36-летний отец по подозрению в истязании пятерых детей
16:18 В Ростовской области главу города отправили под домашний арест по делу о служебном подлоге
15:12 Росавиация: три российских самолета из-за грозы пересекли воздушные границы Финляндии и Эстонии
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK