Росреестр Прикамья разъясняет, требуется ли согласие супруга покупателя на покупку квартиры

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Заключаем договор купли-продажи квартиры. Нужно ли предоставлять нотариальное согласие супруги покупателя на покупку, если покупатель находится в браке?Отвечает начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Пермскому краю Марина Суворова.Нотариальное согласие супруга требуется для заключения одним из супругов:- сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации;- сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма;- сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации.Данные требования установлены п.3 ст.35 Семейного кодекса РФ.Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки.Таким образом, если договор купли-продажи квартиры заключается в простой письменной форме, то согласие супруга покупателя на покупку квартиры не требуется.На такую сделку требуется нотариально удостоверенное согласие супруга продавца, если продавец квартиры состоит в браке и квартира находится в их общей совместной собственности, даже если титульным собственником является только один из супругов (если в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения только об одном из супругов в качестве собственника).